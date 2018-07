In Halle haben die Dreharbeiten zur Neuverfilmung der populären DDR-Kinderbuchfigur Alfons Zitterbacke begonnen. Wie die Produzentin des Films, Nicole Kellerhals, MDR KULTUR mitteilte, wird die Geschichte von Gerhard Holtz-Baumert in die Jetzt-Zeit geholt. Der junge Alfons träumt immer noch davon, ins All zu fliegen, möchte aber nicht mehr Kosmonaut, sondern Astronaut werden und ist ein großer Alexander Gerst-Fan. Bei einem Fluggeräte-Wettbewerb an seiner Schule möchte Alfons daher unterbringt gewinnen.