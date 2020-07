Am Samstag bekommt Dresden temporär ein neues Museum, genauer gesagt ein Nicht-Museum. Für einen Tag eröffnet auf der Neumarkt das "Nicht-Museum für zeitgemäße Kunst": 1.200 Quadratmeter, eingerahmt von einem herkömmlichen Bauzaun, wie Initiator Frank Eckhardt MDR KULTUR sagte. An diesem Bauzaun würden innerhalb des Areals die Arbeiten zahlreicher Künstler präsentiert.

Hintergrund sind laut Eckhardt die mehrfach gescheiterten Anläufe, in Dresden einen Ort für Gegenwartskunst zu errichten. So gab es zu Beginn der 1990er Jahre bereits die Idee und einen Entwurf des US-amerikanischen Künstlers Frank Stella zu einer Kunsthalle – direkt gegenüber des barocken Zwingers. 2008 wurden bereits sehr konkrete Pläne für ein neues Gewandhaus auf dem Neumarkt, in dem zeitgenössische Kunst gezeigt werden sollte, wieder gekippt. An gleicher Stelle entsteht am Samstag nun für einen Tag das Nicht-Museum.