Kriminalromane sollten sich mehr gesellschaftlich relevanten Themen annehmen, das fordert die Schriftstellerin Nina George im Gespräch bei MDR KULTUR. In den meisten Krimis werde noch immer Gewalt gegenüber Frauen thematisiert. Zwar bilde man damit in Teilen die Realität ab, bediene aber auch den Voyeurismus der Leser. Autoren könnten durchaus andere Schwerpunkte setzen, so George.