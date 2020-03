Faxen auf der Bühne macht Nina zum ersten Mal mit 15, an der Seite ihrer Mutter, der Schauspielerin Eva-Maria Hagen. In Annaberg-Buchholz wird da Cole Porters "Can-Can" gegeben. Ninas Vater ist der Drehbuch-Autor Hans Hagen. Der Stiefvater, der regimekritische Liedermacher Wolf Biermann, bringt ihr das Gitarrenspiel bei. 1974 landet sie ihren ersten großen Erfolg, ein Kult-Hit noch Jahrzehnte später: "Du hast den Farbfilm vergessen".

Zunächst schaut sich Nina Hagen in London um, wo gerade der Punk entsteht. In Westberlin trifft sie dann 1978 auf Musiker der Polit-Rock-Gruppe "Lokomotive Kreuzberg". Die "Nina Hagen Band"entsteht, gemanagt von Fotograf Jim Rakete. Und, so resümiert Musikkritiker Andrian Kreye im Juli 2010 in der "Süddeutschen Zeitung", das erste Album der Hagen-Band, hat "auf deutsche Teenager eine ähnlich elektrisierende Wirkung … wie beispielsweise das weiße Album der Beatles auf ihre Eltern oder das Debüt von The Clash auf ihre englischen Zeitgenossen."

Aus der Ost-Rock-Röhre Hagen wird die "Mother of Punk", wild und ungestüm im Auftreten, ungewohnt direkt in der Sprache – Deutsch, keine Selbstverständlichkeit im Westen. Auch international sorgt sie für Aufmerksamkeit. Das Musikblatt "Melody Maker" fragt im Juni 1979: "Kann Nina Hagen Deutschlands wichtigster Beitrag zur radikalen Popkultur seit Brecht werden?"

Als Sängerin indes gelangt sie nur noch selten in die Chart-Höhen früher Tage. Hagens künstlerische Qualität und Originalität werden seit langem überstrahlt, wie 2010 Kritiker Andrian Kreye in der "Süddeutschen Zeitung" schreibt – von ihrem Image einer "Krawallschachtel, die immer dann in eine Talkshow eingeladen wird, wenn man mal jemanden braucht, … der telegen auffälliges Sozialverhalten garantiert. … Man muss das Fernsehen dafür hassen, weil es Deutschlands einzig echten Superstar, der in New York, London und Paris immer noch viel gilt, in der Heimat unmöglich gemacht hat."