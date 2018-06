Damit reagiert das Haus auf den "Bilderstreit", der im Herbst letzten Jahres in Dresden neu entflammte und sich dann um die mangelnde Präsenz von DDR-Kunst in ostdeutschen Museen drehte. Ausgelöst wurde die Kontroverse durch den Kunstwissenschaftler und Mitverfasser des DDR-Bildatlas, Paul Kaiser, mit seinem Beitrag "Wende an den Wänden" in der "Sächsischen Zeitung". Er monierte darin, dass die Dauerausstellung im Albertinum ständig umgeräumt und die ostdeutsche Kunst aus der Zeit zwischen 1945 und 1989 sukzessive ins Depot "entsorgt" werde. Dies geschehe "brachial" und "ganz ohne Begründung". "Sollte fortan ein Tourist durch die einst der ostdeutschen Kunst vorbehaltenen Räume flanieren, könnte er auf die Idee verfallen, dass es die DDR nie gegeben habe", schrieb Kaiser.

Die Chefin des Albertinums, Hilke Wagner, wehrte sich zunächst gegen "DDR-Räume". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Aufgebrachte Dresdner unterstellten der seit 2014 amtierenden Direktorin, Jahrgang 1972 und in Hessen geboren, denn auch die kulturelle Ost-Vergangenheit bewusst zu ignorieren. Vielen fehlten nicht nur die alten Bekannten, Mattheuer mit seinem Sisyphos-Zyklus, Tübke oder Heisig, sondern auch Dresdner "Altmeister" wie Theodor Rosenhauer, Willy Wolff, Cornelia Schleime und Eberhard Göschel.



Inzwischen berät Kaiser das Leipziger Bildermuseum als Kurator, dort ist unter dem neuen Direktor Alfred Weidinger eine große Präsentation mit DDR-Kunst in Arbeit, eine Dauerausstellung wie sie die Chefin des Albertinums, Hilke Wagner, für ihr Haus ablehnte. Wagner argumentierte in dem Streit, sie wehre sie sich gegen "DDR-Räume", denn "divergente künstlerische Positionen" ließen sich nicht "pauschal verschubladen". Der Blick auf die Kunst in der DDR gehöre "entstaubt und aufgefrischt". Dafür musste sie regelrechte Hasstiraden über sich ergehen lassen - in Mails, Briefen und Anrufen von Dresdnern, einer behauptete, wegen Leuten wie ihr habe er AfD gewählt.