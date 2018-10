Kunstfestival Ostrale zieht nicht nach Chemnitz

Das bislang in Dresden ausgerichtete Kunstfest Ostrale zieht nicht nach Chemnitz. Als Grund teilte der Chemnitzer Kulturbetriebsleiter Ferenc Csák am Dienstag mit, der Umzug und die Ansiedlung der Biennale wären zu teuer und zu aufwendig. Zu diesem Schluss sei eine Prüfungskommission gekommen. Chemnitz wollte das Kunstfestival im Zusammenhang mit seiner Kandidatur als Kulturhauptstadt 2025 für zehn Jahre in die Stadt holen. Im Juni hatte der Stadtrat beschlossen , mit den Machern des Festivals über einen Umzug zu verhandeln.

Die Chemnitzer Prüfungskommission kam jetzt zu dem Ergebnis, dass nur eines der untersuchten Objekte in der Stadt für die Ostrale infrage gekommen wäre. Miete, Umzug und Umbauten hätten aber einen finanziellen Mehraufwand in nicht vorhersehbarem Umfang bedeutet. Dafür hätten die Fördermittel nicht gereicht.

Das Ostrale Zentrum für zeitgenössische Kunst teilte am Dienstag mit, man habe parallel zur Prüfung in Chemnitz weiter nach einer Lösung in Dresden gesucht. Es gebe jedoch noch keine Entscheidung – weder in Bezug zur Höhe einer eventuellen Förderung noch zu einem geeigneten Interimsstandort.