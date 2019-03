Kolumne: "Parents for Future" sind mutig und konsequent

Doch wie findet das die Jugend? Eltern sind ihnen doch entwicklungsbedingt eh peinlich: Noch dazu sind sie ja die Schuldigen. Sie sind mit verantwortlich für Massentierhaltung, Billigflüge, Smog, das Ozonloch und die überfischten Meere voller Plastik. Die "Parents for Future" wollen aber raus aus der Schämecke – sagt der Gründer in Deutschland Thomas Stegh, selbst Vater von vier Kindern: "Ich war, wie viele andere Eltern, in einer Whatsapp-Gruppe zu 'Fridays for Future'. Meine Tochter hat sich dort engagiert – und ich fand das spannend. Irgendwann wollten wir aber unsere Kinder bei dem, was sie auf die Beine stellen, nicht mehr stören. Und daher haben wir spontan 'Parents for Future' gegründet."