Für Beer hat Undine zwei Seiten: eine "Über-Weibliche und Sinnliche", zugleich aber auch eine "stereotype männliche Seite von kompletter Brutalität". Beide Extreme zusammenzubringen, "das Unweiblichste und das Weiblichste in einer Figur", sei gerade in der heutigen Debatte über Frauenfiguren im Film "sehr spannend und sehr modern", findet Beer.

Der Film ist am Donnerstag in die Kinos gekommen . Darin spielt Beer die Märchenfigur Undine, die im heutigen Berlin als Stadthistorikerin arbeitet. Seit Jahrhunderten lebt sie mit dem Fluch, Männer töten zu müssen, die sie verlassen. Der Industrietaucher Christoph (Franz Rogowski) verliebt sich in sie und beide gehen als Paar auf Tauchgänge.

"Undine" mit Paula Beer und Franz Rogowski Bildrechte: imago images/Prod.DB

Beer sagte, an der Rolle habe sie auch gemocht, dass "es kein kitschiges Märchen ist, sondern eigentlich eine total moderne Frau, die jetzt auch nicht mit Wallehaar oder irgendwelchen großen weißen Kleidern im Wind steht, sondern die halt so ganz normal in Jeans da durch marschiert." Zugleich habe die Figur etwas, was man nicht begreifen könne, wo man aber spüre: "Da ist noch mehr dahinter, die ist nicht nur verrückt – das macht einfach total Spaß, weil man damit auch beim Spielen so ein bisschen rumexperimentieren kann."