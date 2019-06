Aus: Peter Wicke – "Rammstein. 100 Seiten", S. 37 "Rammstein lässt mit diesem Gesamtensemble aus Text, Musik und Show bestimmte Bilder an die Oberfläche des Bewusstseins aufsteigen, die ihren Ursprung in der mit Medienbildern überfüllten Phantasie des Publikums haben. Nicht Rammstein inszeniert diese Bilder, die Band liefert nur die Trigger, die sie aus dem Brei der alltäglichen Medienerfahrung wieder ausfiltern, die sich im Bewusstsein aus dem Horror der Tagesnachrichten, aus Spielfilmen und den Gewaltexzessen im allabendlichen Fernsehen sedimentiert haben. Die Provokation liegt nicht in dem, was Text, Musik und Inszenierung auf die Bühne bringen. Die Provokation erwächst vielmehr aus dem Zum-Vorschein-Bringen, was in den Köpfen schon vorhanden ist."