MDR KULTUR: Frau Köpping, Ihr Buch ist Anfang des Monats erschienen. Wie ist die Resonanz bisher?

Petra Köpping: Ich bin selber ganz erstaunt, denn das Buch geht schon in die dritte Auflage. Insofern glaube ich, dass ein großes Interesse da ist. Bei den ganzen Gesprächen, die ich in den Medien und auf den sozialen Medien führe, war die Reaktion größtenteils positiv. Ich würde sagen, dass nur rund 25 Prozent der Leser kommen und sagen: Das sehe ich ganz anders. Aber das Buch ist ja eine Streitschrift, das heißt, ich lege gar keinen Wert drauf, dass ich in allen Punkten Recht habe. Ich möchte eine Facette, die mich in meinem politischen Leben begleitet hat, darstellen.

Wollen Sie uns mit dem Titel sagen, dass eine große Zahl der Menschen – 28 Jahre nach der Wende – nicht ausreichend in die gesamtdeutsche Gesellschaft integriert ist?

Ja, das war eine Erkenntnis, die ich selber erst lernen musste. Die ist ja nicht von mir definiert wurden, sondern nachdem ich als Integrationsministerin gute Programme zusammengestellt habe für die geflüchteten Menschen, die zu uns kommen. Das hat es in dieser Form in der Vergangenheit in Sachsen ja nicht gegeben. Und als ich die vorgestellt habe, kamen bei Einwohnerversammlungen immer wieder schräge Blicke und Leute sagten zu mir: Bevor Sie sich um Flüchtlinge kümmern, kümmern Sie sich erstmal um uns! Erstmal sind wir zu integrieren, nicht die Flüchtlinge – das war die Botschaft.

Es hat also ein soziales Vererben eines Befindens gegeben?

Ja, in meiner Bornaer Region, wo ich auch Landrätin gewesen bin, waren über 30 Prozent arbeitslos oder auch im Vorruhestand. Dort habe ich festgestellt, dass der einzige, der morgen das Haus verlassen hat, das Kind war, das in die Schule musste. Alle anderen, Eltern, Großeltern, die noch im arbeitsfähigen Alter waren, blieben zu Hause und waren deshalb auch an der gesellschaftlichen Entwicklung gar nicht beteiligt. Sie hatten keine Teilhabe an der Gesellschaft. Und so etwas vererbt sich, das ist klar. Die Kinder haben ja gehört, wie ihre Eltern und Großelten gesprochen haben, auch über alte Zeiten, und was das mit ihren Familien macht.

Benutzen Sie den Satz "Integriert doch erstmal uns" immer noch als Zitat oder ist das inzwischen auch Ihre Haltung?