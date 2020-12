Löbau, die Stadt im Oberlausitzer Bergland, präsentiert sich in diesem Jahr seinen Gästen am ersten Septemberwochenende als traditionsreicher Ort zu Füßen des gusseisernen Turms auf dem Löbauer Berg. Neben Politik, Vereinen, Medien, Kultureinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen lassen auch Kirchen und Gemeinden die Gäste Anteil nehmen am reichen Leben der Stadt.



Der Hörfunkgottesdienst von MDR KULTUR findet auf der MDR-Bühne am Markt statt. Er wird als ökumenischer Gottesdienst im Zusammenwirken von Gemeinden verschiedener Konfessionen gestaltet.