Philip Roth gehört zu den besten und bekanntesten Erzählern des modernen Amerikas. Berühmt machte ihn sein Roman "Portnoys Beschwerden" aus dem Jahr 1969. Roth wurde immer wieder für den Literatur-Nobelpreis gehandelt. Eigentlich hätte er ihn schon 2000 bekommen müssen für seinen Roman "Der menschliche Makel". Er zeigt Roth auf dem Zenit seines Schaffens und ist exemplarisch für sein Werk.

Das Buch beginnt mit der Geschichte einer Freundschaft. Der Erzähler Nathan Zuckerman, bereits 1979 in Roths Buch "Der Ghostwriter" eingeführt und in weiteren Romanen als Roths Alter Ego etabliert, erzählt die Geschichte seiner Begegnung mit Coleman Silk. Dieser 71-jährige tragische Held des Romans lebt als hellhäutiges Kind schwarzer Eltern bis heute unter weißer, jüdischer Identität. Silk war ein erfolgreicher Professor an einer Ostküsten-Universität, bis eine unter dem Deckmantel der Political Correctness geführte Intrige seine Frau tötet, seinen Ruf und seine Existenz vernichtet.

Roths Helden werden nie peinlich

Ausgelöst wurde der Feldzug durch eine Bemerkung Silks über zwei Studenten, die durch ständige Abwesenheit glänzten. "Dunkle Gestalten" hat er sie genannt, und so heißt auch das Buch, an dem Silk seit dem Tod seiner Frau Iris arbeitet. Da sein Stil von Hass gezeichnet ist, bittet er seinen Nachbarn, den Schriftsteller Zuckerman, das Buch seiner Abrechnung für ihn zu schreiben. Die beiden alten Männer werden Freunde, bald schon reden sie über ganz andere Themen als Rache und Hass.

Coleman Silk erzählt seinem späten Freund von seinem Verhältnis zu Faunia, einer 34-jährigen Putzfrau. Bereits auf Seite 36 findet sich eine der schönsten Szenen des Buches: Silk und Zuckerman tanzen zu Frank Sinatras "Bewitched, Bothered and Bewildered wie ein Liebespaar". Großes Kino.

Doch der Roman ist viel mehr als die Geschichte einer Freundschaft: "Der menschliche Makel" ist die Sittengeschichte Amerikas der Nachkriegsjahre bis zum Jahr 2000. Anhand der beiden Hauptfiguren, deren Biografien und familiären Verstrickungen, zieht Roth die Bilanz der amerikanischen Epoche, jener Zeit, in der die ganze Welt bereits vor dem amerikanischen Traum kapituliert hat, während dieser in den USA längst verschwunden scheint. Silk gehört zur letzten Generation der Selbsterfinder, der Fackelträger dieses typisch amerikanischen Topos, der sogar so weit geht, sich von seiner Mutter loszusagen, später auch von zweien seiner vier Kinder zu entfernen.

Bei Philip Roth geht es immer um Sex

Philip Roths Stärke war es immer schon, die Episoden, die absurden, bösen, erschütternden und witzigen Geschichten, die er zu erzählen hat, völlig organisch in seinen Text einzubauen. So scheint es sinnfällig, dass er - wenn wir mal beim "menschlichen Makel" bleiben - anhand der Figur Lester akribisch über das Vietnam-Trauma berichtet, über den Puritanismus ebenso herzieht wie über das amerikanische Bildungssystem – sei es an den Universitäten oder den Schulen, Silks Tochter ist Lehrerin in New York City. Und natürlich geht es, wie in allen Romanen Philip Roths, um Sex.

Als Chronist der amerikanischen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg ist Philip Roth unerreicht. Stefan Maelck, MDR KULTUR-Literaturkritiker

Der Vorwurf, er schreibe zu viel über Sex, ist Quatsch. Wenn wir wieder "Der menschliche Makel" als stellvertretend für sein Werk nehmen: Es ist einzigartig, wie es dem Autor gelingt, die Gespräche zweier alter Männer über den Antrieb des Lebens zu beschreiben. Vertraut, intim, völlig offen und angstlos, ohne Konkurrenz sprechen sie über Viagra, Prostata-Operationen und Inkontinenz, und es ist Roths Stärke, dass seine Helden niemals peinlich werden, weil Roth sie nicht vorführt. Diese Schreibperspektive stellt der damals 67-jährige Autor dem Jugendwahn und dem Puritanismus gegenüber wie kein anderer.

Schreiben, ohne zu belehren

Dabei beschreibt er den menschlichen Makel, ohne ein einziges Mal zu belehren oder zu moralisieren. Als Chronist der amerikanischen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere auch der jüdisch-amerikanischen Geschichte, ist Philip Roth unerreicht - in seinem späteren Werk nach dem menschlichen Makel ging es dann verstärkt um Krankheit und Tod, aber auch um Terrorismus und neuen Rassismus, und natürlich hat er auch immer wieder gern den Literaturbetrieb aufs Korn genommen.

Nimmt man Roth als legitimen Erben des amerikanischen Literaturnobelpreisträgers Saul Bellow, dann hätte sich mit dem Nobelpreis für Roth endlich der Kreis geschlossen. Bellow, der andere ganz große jüdisch-amerikanische Erzähler, bekam den Preis 1976. Seit 1993 mit Toni Morrison ging der Literaturnobelpreis nicht mehr in die USA, bis ihn 2016 Bob Dylan bekam. Und auch als Dylan-Fan sage ich: Roth wäre dran gewesen.