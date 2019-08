Opernstar nimmt Stellung Plácido Domingo weist Vorwurf sexueller Übergriffe zurück

Der spanische Opernstar Plácido Domingo hat Vorwürfe sexueller Übergriffe zurückgewiesen. In einer Stellungnahme vom Dienstagabend erklärte er, "die Anschuldigungen dieser ungenannten Personen, die bis zu dreißig Jahre zurückliegen, sind zutiefst beunruhigend und – so wie sie dargestellt werden – unzutreffend".

Weiter heißt es in dem Schreiben, es sei schmerzhaft zu hören, dass er jemanden verletzt haben könnte oder Unwohlsein verursacht habe. Er habe geglaubt, "dass all meine Handlungen und Beziehungen immer gewünscht und einvernehmlich waren." Er erkenne jedoch an, dass sich heutige Regeln und Standards von denen der Vergangenheit unterschieden.