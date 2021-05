Die Stadt Plauen bleibt Mitglied im Kulturraum Vogtland-Zwickau. Das hat der Stadtrat in Plauen am Dienstagabend entschieden und damit gegen die Beschlussvorlage der Sitzung gestimmt, die den Ausstritt vorgesehen hatte. Vor der Stadtratssitzung hatte es Proteste von Künstlern und Gewerkschaften gegeben.



Die Beschlussvorlage war mit der Corona-Pandemie und der damit drohenden Schieflage der Stadtfinanzen begründet worden. Gespart werden sollte auch an der Kultur - rund 740.000 Euro ab dem Jahr 2022. Plauen wollte ab dann nicht mehr die sogenannte "Kulturumlage" in den Kulturraum einzahlen. "Die Folgen wären drastisch gewesen", so die Einschätzung des MDR KULTUR-Theaterredakteurs Stefan Petraschewsky.