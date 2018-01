Raoul Vignal (Frankreich)

Die Gitarre ist tot! Raoul Vignal aus Lyon schüttelt ob dieser These zunächst energisch den Kopf. Für jemanden, der mit seiner Gitarre regelrecht verwachsen zu sein scheint, ist diese in der letzten Zeit immer wieder kolportierte These schlicht Quatsch. "Die Gitarre ist für mich das Instrument, mit dem ich mich am besten ausdrücken kann. Ich würde mich dagegen nicht als guten Sänger bezeichnen, obwohl ich singe."



Und dann überlegt er kurz und stellt fest, dass er nun seit fast zehn Jahren mehr oder weniger mit ein und demselben Instrument spielt. Einer Raimundo. (Möglicherweise ist diese tiefe Beziehung eines Musikers zu seinem Instrument ein Teil des Problems der sinkenden Umsatzzahlen auf dem Gitarrenmarkt.) Vignal zupft, pickt, streichelt seine Gitarre und singt zum Teil sehr leise Songs dazu. Die hat er, der auf einer Farm auf dem Land aufgewachsen ist, ausgerechnet im lauten Berlin geschrieben. Komische Wahl, zumal er selbst sagt: "Um Songs zu schreiben, brauche ich nur einen kleinen Raum und Stille". Womöglich kommt genau aus dieser Spannung die Kraft seiner Musik.

Zu hören:

Album: "The Silver Veil"

Ana Ćurčin (Serbien)

Spricht Russisch noch besser als Serbisch, singt aber auf Englisch: Ana Ćurčin Bildrechte: MDR/Hendryk Proske Geboren in Bagdad, aufgewachsen in Moskau, nun wohnhaft in Belgrad. Eltern, die viel unterwegs waren. Eigentlich sollte sie schlicht in Belgrad auf die Welt kommen, war aber einen Monat zu früh auf dem Sprung. Das Wort "Heimat" hat für sie eine besondere Bedeutung. Ein bisschen fühlt sie sich immer wie eine Fremde, eine Ausländerin, sagt sie. Überall. Auch sprachlich.



Im Moment muss sie sich in Belgrad gern mal die Frage stellen lassen, warum sie nicht in serbischer Sprache singt. Ana Ćurčin antwortet darauf gern, dass ihr Russisch eigentlich besser sei. Dennoch singt sie in englischer Sprache. Liegt ihr mehr. Steht ihr auch. Ihre Songs kommen von Herzen. Und das fühlt nicht in einer bestimmten Sprache. Damian Rice ist ein Name, der gern als Vergleich genannt wird, wenn es um ihre Musik geht. Hinkt ein bisschen. Glen Hansard wird auch genannt. Der passt besser. Schöne, geradlinige, schnörkellose Folksongs schreibt Ana.

Zu hören:

Debüt-Album von 2016 – ihr zweites ist in Arbeit

Wildwood Kin (England)

Die Familien-Band Wildwood Kin Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das ist fast schon zu schön und perfekt, um wahr zu sein. Und simpel. Was kann da schiefgehen: Drei wunderschöne Stimmen, die gelernt haben, gemeinsam mehrstimmig zu singen. Dazu ein bestechend klares Gefühl für gute Folksongs und die Kunst, all dies in perfekt dynamischem Spiel zwischen kraftvollen und sanften Songs auf dem Punkt auf die Bühne zu bringen.



Wildwood Kin ist eine Familienband: Zwei sind Schwestern – eine ist die Cousine. Megh, Beth und Emilie sind gemeinsam im britischen Dartmoor, mitten im landschaftlich schönen wie herausfordernden äußeren Südwesten Englands aufgewachsen (wie schon gesagt: zu perfekt, um wahr zu sein – als ihnen nur Stunden vor dem ersten Auftritt auch noch dieser passende Name einfiel, wurde ihnen das fast schon selbst unheimlich). Alle drei lieben die Musik von Bands wie den Fleet Foxes oder Fleetwood Mac.



Mumford & Sons fallen einem ein, vor allem bei druckvollen Power-Folksongs wie "Warrior Daughter". Die Drei harmonieren perfekt zusammen, im musikalischen Sinn wie offenbar auch als Menschen. Und sie wissen: Das, was sie gerade haben, was sie ausmacht, geht nur zusammen. Zu zweit haben sie es schon probiert, weil eine mal krank war. Ging gerade so. Allein würden sie sich regelrecht aufgeschmissen fühlen.

Zu hören:

Debüt-Album "Turning Tides"

Dermot Kennedy (Irland)

Es gibt da diese Geschichte. Glen Hansard lädt jedes Jahr zu Weihnachten zu einem großen Happening in den Straßen von Dublin. Für Stunden spielen er und befreundete Musiker für einen guten Zweck auf der Straße. Dermot Kennedy, aufgewachsen ein paar Kilometer außerhalb Dublins, hat sich vor ein paar Jahren mit seiner Gitarre einfach dazugesellt. Hansard war offenbar so beeindruckt, dass er den jungen Mann später zu Konzerten mit seiner Band einlud.



Mittlerweile ist daraus eine Freundschaft entstanden. Kennedy verdankt Hansard eine Menge. Und auch den Erfahrungen als Straßenmusiker. Womöglich komme daher die beeindruckende Kraft seiner Stimme, sinniert er im Interview. Man muss dort, auf der Straße, halt um sein Publikum kämpfen, sagt er. Beeindruckend ist auch sein manchmal fast schon an Rap erinnernder Gesangsstil. Für ihn, der eigentlich aus einem Folk-Umfeld kommt, ist Hip-Hop zwar wichtig. Ein paar der besten Poeten, sagt er, kommen gerade aus diesem Genre.



Und doch kam das eher zufällig. Er hat halt so viel zu sagen. Manchmal bekommt er regelrecht Angst, zu viele Worte in seine Strophen zu packen. Er beneidet Lyriker, die in ihren Texten keine Rücksicht auf Songgrenzen nehmen müssen. Also greift er zuweilen unbewusst auf das Stilmittel des Sprechgesangs zurück. Mittlerweile haben seine findigen Produzenten all dem auch ein paar ganz dezente Hip-Hop-Beats untergelegt, ohne den Songs die Folk-Wurzeln zu rauben. Das Ergebnis ist bemerkenswert.

Zu hören:

Debüt-Album "Doves And Ravens"

Jacob Banks (England)

Eine tiefe, ebenso kraftvolle wie geschmeidige Soul-Stimme: Jacob Banks aus Birmingham Bildrechte: MDR/Hendryk Proske Einer dieser Eurosonic-Momente, wenn man merkt: Hier geht was! Der Saal ist schon sehr gut gefüllt. Und draußen drängeln sich immer noch Hunderte. Weil irgendwer gesagt hat: Den MÜSST ihr sehen. Und dann kommt die völlig aufgeregte Moderatorin auf die Bühne, um Jacob Banks anzusagen und erzählt erst einmal, wie sie bei dessen Songs in Tränen ausgebrochen ist. Geweint hat dann beim Konzert niemand. Beeindruckt und berührt waren aber alle.



Banks kommt mit einer dieser großartigen Soul-Stimmen. Tief, aber mit Umfang. Kraftvoll und geschmeidig zugleich. Ein Songwriter aus Birmingham, der seit Jahren immer wieder Singles veröffentlicht und als Gast die Songs anderer veredelt. Einige seiner Lieder liefen schon in amerikanischen TV-Serien oder im Computerspiel "FIFA15". Aber wenige kannten bis jetzt den Namen. Banks ist eines dieser Talente, die oft aus irgendwelchen Gründen nur im Backgroundchor anderer wirken, aber nie glänzen dürfen. Er hat jetzt einen Deal bei einem großen Label unterschrieben. Als Solist.

Zu hören:

Bisher nur Singles und Kollaborationen