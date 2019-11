Während das Geschlechterverhältnis in den Kategorien Belletristik und Übersetzung ausgeglichen ist, wurden in der Kategorie Sachbuch fast doppelt so viele Autoren wie Autorinnen nominiert. Die Jury werde also weiter nach Sachbüchern von Autorinnen suchen, so der Juryvorsitzende Binsky von der Süddeutschen Zeitung.