"Es war das schwierigste Jahr seit Gründung des Festivals", sagt Organisator Hendrik Neukirchner. Immer wieder habe man das Programm umschmeißen, neue Konzepte schreiben und Veranstaltungsorte finden müssen.

Eine planerische Herausforderung, die viel mehr ehrenamtliche Arbeit erfordert habe als in den Jahren zuvor: "Dieser erhebliche Mehraufwand und auch dieser psychologische Druck, der auf den Vereinsmitgliedern lastet – das gab es vorher so nicht, erzählt Neukirchner weiter. Am Ende steht nun trotz der Widrigkeiten rund um Corona ein Programmheft mit 20 geplanten Veranstaltungen. Gedränge beim "Provinzschrei" 2019, so sah es vor Corona aus. Bildrechte: Provinzkultur e.v.

"Aktiv ins Minus"

Beim "Provinzschrei"-Festival in Suhl geht es um Lesungen, Konzerte und Installationen. Eigentlich sollte dieses Jahr das 20-jährige Jubiläum mit möglichst vielen Gästen gefeiert werden. Doch die aktuellen Hygieneauflagen minimieren die mögliche Besucherzahl erheblich. Veranstaltungsstätten, die sonst 400 Leute fassen, können in diesem Jahr nur von rund 100 Menschen gleichzeitig besucht werden.

Die Künstler kosten das gleiche Geld, die Saalmiete ist die gleiche geblieben, auch die Ausgaben für Technik. Jetzt müssten wir theoretisch das Vierfache an Eintritt verlangen. Das machen wir eben nicht. Henrik Neukirchner "Provinzschrei"-Organisator

Man begebe sich bis zu einem gewissen Grad sogar aktiv ins Minus, um dann hoffentlich im nächsten Jahr wieder mehr einzuspielen.



Hinzu kommt, dass für einige der im Oktober geplanten Veranstaltungen das Hygienekonzept noch nicht einmal genehmigt wurde. Das bedeutet Kopfzerbrechen und weiter fehlende Planungssicherheit für Hendrik Neukirchner und sein Team.

Straßentheater-Tour für KITA, Altenheim und Wohngebiet

Auch beim Straßentheaterfestival in Suhl musste viel umgeschmissen werden. Was sich in den vergangenen sechs Jahren bewährt hat, hält Corona-Auflagen nicht mehr Stand. Um unabhängig von Veranstaltungsstätten zu sein, kommen die Künstler in diesem Jahr nun zu den Menschen.



Statt einer Bühne in der Fußgängerzone, gibt es in diesem Jahr eine kleine "Tournee" durch Suhl mit einem wandernden Straßentheater. Teil 1 der Tournee führt die Künstler zu Altenheimen, Kindergärten oder auch in ein Kinderdorf. "Alles reguliert. Sitzplätze mit Abstand", fasst Organisator Stefan Ulrich, genannt Uller, das Konzept zusammen. Im Kindergarten gibt es dann getrennte Gruppen, im Altersheim viel Platz zwischen den Stühlen oder herausgeschobenen Betten. Auch die Künstler sollen auf Abstand achten.

Bei Teil 2 des Straßenfestivals ziehen die Künstler dann unangekündigt in die Wohngegenden zu den Suhlerinnen und Suhlern, damit die dort von Balkonen oder vom Vorgarten aus den Schauspielern, Singer-Songwritern, Varieté-Artisten und Musikern zuschauen können. Immer mit Abstand natürlich.

Künstlern eine Bühne bieten

Stefan Ulrich selbst auf der Bühne Bildrechte: Straßentheaterfestival Suhl/ Anja Hüttner Für Ulrich ist die Organisation des Festivals neben dem Angebot für die Bürgerinnen und Bürger auch aus kulturpolitischer Sicht die richtige Entscheidung – trotz Corona.



Er will Künstlerinnen und Künstlern in der Krise eine Bühne bieten. Der gelernte Monteur halte wenig von Sofort-Hilfen fürs Nichts-Tun.

Viele leben einfach auch von dem Gefühl, auf der Bühne zu stehen, was mit Menschen zu machen und zu spielen. Deswegen, liebe Städter, steht auf, gebt euer Geld wirklich als Gage aus und fragt uns nach unserem Hygienekonzept. Stefan Ulrich Organisator Straßentheaterfestival Suhl

Beispielhaft für andere Kleinstädte