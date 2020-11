Die Mäusegeschichte von Leo Lionnis ist ein Sinnbild der Zeit. Der harte Winter steht bevor und alle Mäuse sammeln fleißig Stroh und Körner. Nur eine Maus, Frederick, sammelt Farben, Wörter und Sonnenstrahlen und zeigt den anderen Mäusen, wie wichtig – quasi systemrelevant – Kunst und Kultur für die langen grauen Wintertage sind. Tröstende Worte für die Kulturschaffenden, aber auch eine wichtige Lehre für die Kinder: Es gibt auch viele immaterielle Güter, die unser Leben bereichern. Und die sollen auch in einer Zeit, in der vieles anders ist, nicht wegfallen.

Gerade für die junge Zielgruppe von Kindern ab drei Jahren bietet das auch Vorteile: Das Umfeld ist gewohnt und die Kinder können sich dort frei bewegen – sei es für die Interaktionen oder nur, um zwischenzeitlich auch mal aufzustehen. Unter anderem können sich so die Kinder wie die Mäuse zuhause auf Vorratssuche begeben. Der interaktive Teil soll sich aber trotzdem in Grenzen halten, auch um das Publikum nicht zu verschrecken.

Darstellerin Clara Fritsche versteckt sich nicht hinter den Puppen, sondern ist Teil der Inszenierung. Bildrechte: Ida Zenna

Für Darstellerin Clara Fritsche ist es die erste Erfahrung dieser Art. Sie muss einerseits in die Kamera kommunizieren und gleichzeitig das Publikum in kleinen Kacheln auf ihrem eigenen Bildschirm im Blick haben. Gespannt ist sie vor allem, wie die Dreijährigen reagieren werden und ob das Stück tatsächlich zum Theater- oder am Ende doch nur zu einer Art Fernseherlebnis wird: "Vieles wird sich im Prozess, glaube ich, noch herausstellen."



Das Puppenspiel hat auf dem Bildschirm eine lange Tradition. "Die ersten Kindersendungen im deutschen Fernsehen waren ja auch Puppentheater-basiert", sagt Winnie Karnofka, Intendantin des Theaters. Egal ob Sandmann, Sesamstraße oder Augsburger Puppenkiste, im Fernsehbereich sei man an Puppen und animierte Figuren gewöhnt, und das habe sich auch in den digitalen Bereich weiterentwickelt. "Das Schöne ist aber, dass das Internet keine Einbahnstraße in der Kommunikation ist im Vergleich zum Fernsehen."