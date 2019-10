"Es gibt manchmal sehr irritierende Momente", sagt Monika Gerboc, und blickt nachdenklich auf die frisch sanierte Bühne ihres Hauses. "Wenn ich mit Kollegen in anderen Städten telefoniere, kommt immer wieder die Frage – 'gibt’s euch überhaupt noch? Seid ihr nicht zugemacht worden? – Ich versuche dann natürlich, aufzuklären." Gerboc erzählt den Menschen am anderen Ende dann, dass alles gut gegangen ist: Dass es nie zu der einst gefürchteten Schließung kam, und dass das Puppentheater vielmehr heute als eigenständige, gemeinnützige GmbH organisiert ist. "Sehen Sie sich nur um" fügt sie hinzu, "wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung der letzten Jahre."

Auch für Jürgen Flemming, den Geschäftsführer der "Kultour Z.", ist die Wiedereröffnung deswegen heute ein Erfolgserlebnis. Vor drei Jahren habe es viele skeptische Blicke gegeben, als die auf Großveranstaltungen spezialisierte Gesellschaft das Puppentheater aufgenommen habe: "Da kamen so Kommentare wie 'Ihr wollt jetzt Hochkultur machen, könnt ihr das denn?'", erinnert sich Flemming. Man habe sich davon aber nicht beeindrucken lassen, sondern einfach losgelegt. Puppentheater-Direktorin Monika Gerboc bekräftigt, dass das Theater unter dem Dach der "Kultour Z." seine künstlerische Freiheit beibehalten habe, klare Vorgaben zu Spielinhalten gebe es nicht: "Ganz im Gegenteil, wir sind jetzt freier also zuvor. Wir unterliegen nicht mehr der Dramaturgie eines großen Hauses, sondern entscheiden im Team, was gemacht wird."

Die Wiedereröffnung im eigenen Haus wird nun mit einem großen internationalen Puppentheaterfestival gefeiert: Gäste aus 12 Ländern sowie internationale Kritiker werden in Zwickau erwartet. Ziel sei es, so Gerboc, einen breiten Überblick über die Vielfalt zeitgenössische Puppenspiels zu geben: "Es gibt poetische Inszenierungen genau so wie welche mit derbem Humor, es wird mit kleinen Handpuppen gespielt, aber auch mit drei Meter großen Marionetten." Das Festival ist die größte Veranstaltung, die am Puppentheater Zwickau jemals organisiert wurde. Kein Zweifel – die Figurentheatertradition lebt hier weiter.