Geschäftssinn trifft auf soziales Engagement

Wie keinem zweiten Afroamerikaner vor ihm gelang Quincy Jones der Aufstieg in dem von Weißen beherrschten Musikbusiness. In Paris produzierte er für Barclay Records mit Künstlern wie Jacques Brel und Charles Aznavour, in den USA wurde er Vizepräsident des Medien-Riesen Mercury Records. Er schrieb für die Basie-Band und arrangierte Superhits für Frank Sinatra. 1964 schaffte er mit dem Soundtrack für "The Pawnbroker" den Durchbruch als Filmmusikkomponist.

Bei aller Geschäftigkeit erwies sich Quincy Jones kontinuierlich als ein sozial engagierter Musiker. Das begann in den 60er-Jahren mit seiner Unterstützung für Martin Luther King und führte über "We Are The World", den Song, der die Solidarität mit Afrika durch Hilfe für die Hunger Leidenden in Äthiopien manifestierte, bis zur "Quincy Jones Listen Up Foundation".

Elvis Presley konnte nicht singen - findet Quincy Jones

Wohltätigkeit auf der einen und Geschäftssinn auf der anderen Seite. Als Produzent von Michael Jackson, verantwortlich für die Alben "Off The Wall", "Bad" und "Thriller", erreichte Quincy Jones einen kaum mehr zu überbietenden Höhenrekord. Mit 110 Millionen Verkäufen zählt "Thriller" zu den erfolgreichsten Alben aller Zeiten.

Verwunderlich, dass Quincy Jones nun, ausgerechnet vor seinem 85. Geburtstag, zum Rundumschlag ausholt. Michael Jackson, sagte er in einem Interview, habe viele seiner Songs gestohlen, Elvis Presley konnte nicht singen, und die Beatles nannte er die schlechtesten Musiker der Welt. Schon zuvor hatte er Taylor Swift die dürftige Qualität ihrer Songs vorgeworfen. Das kann man sehen, wie man will. In einem dürfte Quincy Jones recht behalten:

Mit einem tollen Song kannst du selbst einen schlechten Sänger zu einem Star machen. Aber selbst mit den besten Sängerinnen wirst du aus einem schlechten Song nie einen Hit machen. Quincy Jones