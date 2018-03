"Clara"-Premiere in Halle Starpianistin Ragna Schirmer spielt jetzt mit Puppen

Bis auf wenige Briefe aus einer bestimmten Zeit, über die bis heute spekuliert wird ...

Sie spielen an auf die Beziehung zu Johannes Brahms. Die war sicherlich eine besondere. Wir streifen sie im Stück ein bisschen. Er war an ihrer Seite in der Zeit, als Robert Schumann in der Nervenheilanstalt war. Aber nach dem Tod ihres Mannes entschied sich Clara Schumann wohl, Witwe zu sein, nicht eine neue Beziehung mit Brahms einzugehen. Eine Schumann-Forscherin sagte neulich zu mir: Naja, klar - sie wollte nicht schon wieder schwanger werden! (lacht) Vielleicht war da tatsächlich nichts. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich geht das auch nichts an. Ich teile diesen Voyeurismus nicht. Mich interessiert die Künstlerin, und da gibt's genug zu entdecken, was superspannend ist.

Blicken wir also darauf, was sie als Künstlerin geleistet hat.

Clara Schumann (1819-1896) Bildrechte: IMAGO Ja, zum Beispiel wollte sie weg vom reinen Virtuosentum hin zur Werktreue und setzte sich damit auch durch gegen die Gewohnheit, den Geschmack des Publikums. Zur damaligen Zeit war es ja eher so, dass man in Konzerten die Lieblingssätze aus einzelnen Suiten oder Sonaten spielte. Ich habe sogar Programme gefunden, da wird ein Satz einer Beethoven-Sinfonie gespielt, dann irgendwelche Zuckerstückchen, dann der nächste Satz der Beethoven-Sinfonie, dann wieder irgendwelche Zuckerstückchen und am Ende des Konzerts kommt das Finale. Also man hat Werke ohne Skrupel unterteilt. Auch Clara Schumann hat zu Beginn noch ihre Lieblingsstücke kombiniert und überhaupt keinen Wert auf Vollständigkeit gelegt. Erst etwa in der Mitte ihres Lebens hat sie begonnen, komplette Zyklen aufzuführen, z.B. die "Kinder-Szenen", den "Carnaval". Laut Programmzettel gab sie auch Erläuterungen. "Zum besseren Verständnisse" steht dann da.

Sie haben all diese 1.400 Programmzettel studiert, welchen Wandel sehen Sie da?

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts spielt sie viel meditativere Stücke, ist nicht mehr so auf äußere Effekte bedacht, wie sie das zu Beginn ihrer Karriere war. Da passiert schon ein großer Wandel. Als konzertierende Pianistin kann ich aus den Programmen ganz viel rauslesen, also z.B. wie fit sie war. Wenn ich jetzt schaue: Was hat sie wann gespielt, kann ich genau sehen: Ah, in dem Sommer hat sie viel geübt, oder in dem Sommer ist sie nicht so viel dazu gekommen. Sie hat die Sommermonate ja meist mit den Kindern verbracht, da hat sie nicht konzertiert, von Oktober bis April ist sie gereist. Aber das ganze Musikleben des 19. Jahrhundert war ja einem großen Wandel unterzogen. Und da sie sehr eng verbunden war mit allen wichtigen Protagonisten dieses Musiklebens, ist sie daraus nicht wegzudenken.

Ausgebildet am Klavier wurde Clara durch ihren Vater, der ein sehr strenger Lehrer war. Was ließ sie noch DIE Schumann werden?

Bildrechte: © Theater, Oper und Orchester GmbH Halle, Fotos: Falk Wenzel Sie hatte das Glück, mit einem großen Talent gesegnet zu sein, aber auch körperlich wahnsinnig gute Voraussetzungen mitzubringen, nämlich riesige Hände! Sie wurde in einen Haushalt geboren, wo ein großer musikalischer Geist gepaart mit Leistungswillen herrschte. Ja, und ihr Vater, Friedrich Wieck, war ein großer Pädagoge, der sie früh förderte. Sie war mit neun oder zehn Jahren auf einem Niveau, da können wir wahrscheinlich nur von träumen. Sie hat mit 11 schon komponiert, und zwar so virtuos, dass man staunt. Denn sie muss ja selber schon gekonnt haben, was sie da schrieb.

Wie sieht es aus mit den Konflikten, wie prägten die sie?

In ihren Teenager-Jahren kam es zu großen Auseinandersetzungen, weil sie ihre Liebe zu Robert Schumann gegen den Willen ihres Vaters behaupten musste. Das ging bis zur Heirat, die sie per Gerichtsbeschluss herbeiführen musste. Das prägt natürlich eine Persönlichkeit, sich gegen den Willen eines so mächtigen Vaters aufzulehnen. Dann aber auch irgendwann zu zweifeln. Das können wir jetzt natürlich nicht mehr nachvollziehen, was sie da wie stark angetrieben hat. Fakt ist, sie muss unglaublich stark gewesen sein. Aber sie hat eben auch diese sehr, sehr sinnliche Seite, die kommt in ihren Kompositionen aber auch in dem Repertoire, das sie gespielt hat, immer wieder zum Ausdruck.

Apropos komponierende Frauen. Clara Schumanns Zeitgenosse, der Klaviervirtuose Hans von Bülow (1830-1894) meinte, dem schönen Geschlecht könne nur "reproductives Genie" zugesprochen werden: "Eine Componistin wird es niemals geben, nur etwa eine verdruckte Copistin. (...) Ich glaube nicht an das Femininum des Begriffes Schöpfer. In den Tod verhaßt ist mir ferner alles, was nach Frauenemancipation schmeckt." Meinen Sie, das war sein Ernst?

Ines Heinrich-Frank als alte Clara Schumann und Lars Frank als Robert Schumann mit der jungen Clara Bildrechte: © Theater, Oper und Orchester GmbH Halle, Fotos: Falk Wenzel Zumindest war es zutiefst konservativ. Frauen durften auf der Bühne auftreten - als Sängerinnen, und die waren ja in der Mozart-Zeit ja vom Status her auf dem Stande der Huren. Die Interpretin durfte dem Schöpfer, also dem Manne dienen, indem sie seine Werke aufführt. Der schöpferische Genius wurde ihr komplett abgesprochen. Das war eine noch aus dem 18. Jahrhundert resultierende, zutiefst konservative Haltung, an der einige, die vermutlich Sorge hatten, dass ihr Stern weniger leuchten könnte, wenn andere auch leuchten, festhielten. Also ich könnte mir vorstellen, dass da auch der Angstfaktor eine große Rolle spielte. Aber den Herrn von Bülow hätte ich gerne mal mit acht Kindern alleine gesehen!

Wie weit sind wir denn heute gekommen mit der "Frauenemancipation" in der Musik?

Claras Kompositionen sind noch relativ wenig bekannt. Aber wir erleben da gerade einen starken Wandel. Der Fokus auf die Frauenpersönlichkeiten wird immer stärker. 1996, im Jahr ihres 100. Todestages, wurde sie kaum beachtet. 2019, im Jahr ihres 200. Geburtstages, ist das Bild ein völlig anderes. Also wo ich hinhöre, interessiert man sich für diese Gestalt als Komponistin, als Pianistin, als Künstlerin. Und ich glaube, die Zeit ist reif dafür - und da ich mich seit Jahrzehnten schon mit Clara Schumann befasse, kommt mir das natürlich sehr zupass. (lacht).

Sie sagen, Sie fühlen sich Clara Schumann verbunden. Was ist Ihre Art, ihr nahezukommen?

Auch im Schumann-Haus in Leipzig kann man dem Pianisten-Paar näherkommen. Bildrechte: dpa Der Flügel, an dem ich im Stück sitze, ist baugleich mit dem, den sie in ihrer Frankfurter Wohnung zu stehen hatte. Ich habe ihre Programme studiert. Das ist für mich im Moment das Allerspannendste, weil ich das Gefühl habe, ich vollziehe sozusagen ihr Leben nochmal mit nach. Ich versuche auch tatsächlich die Konzerte so originalgetreu wie möglich nachzuspielen, nachzustellen - auch an den Orten, wo sie gewesen ist, zu spielen. So ein Konzert dauert teilweise zweieinhalb oder drei Stunden und da passiert schon was mit mir als Pianistin. Also ich habe dann schon das Gefühl, jetzt bin ich so ein kleines bisschen - wenn nicht in die Haut, aber in die Atmosphäre geschlüpft, die vielleicht ihr eigenes Konzert ausgemacht hat. Ich frage mich ja auch, wie mag sie das damals im 19. Jahrhundert interpretiert haben. Ganz viele ihrer Lieblingsstücke sind auch meine, die Waldstein-Sonate, die Beethoven-Sonaten. Das berührt mich schon alles, ja.

Warum finden Sie, dass sich das Puppentheater eignet, um Clara Schumann näherzukommen?

Ich bin ein großer Fan des Puppentheaters! Das ist eine Kunstform, die in ähnlicher Weise vom Zuschauer Aktivität erfordert wie das Musikhören. Ich ergänze ja durch mein Empfinden beim Hören die Emotionen, die mir erstmal nur abstrakt durch Töne vermittelt werden - so wie ich bei einer Puppe die Mimik "ergänze". Ich lasse also Bilder entstehen, die sich im Publikum durchaus unterscheiden können. Ich bin also in besonderer Art und Weise aktiv. Diese Aktivität beim Schauen und beim Hören miteinander zu verbinden, das ist die große Aufgabe, der wir uns stellen, wenn wir Puppenspiel und Konzert miteinander verbinden. Ob das gelingt - das müssen die Zuschauer, Zuhörer entscheiden.

Im Stück sitzen sie am Flügel und spielen, viel von Robert Schumann, aber auch die Haydn-Variationen von Brahms für zwei Klaviere, ausgerechnet, so wie sie auch im letzten Konzert von Clara Schumann auf dem Programm standen. Was unterscheidet Ihren Auftritt im Puppentheaterstück von einem Konzert?

Die Synchron-Szenen fühlen sich für mich an wie Kammermusik. Das ist natürlich auch nichts anderes, als wenn ich zusammen mit anderen Instrumenten auf den Punkt anfangen und aufhören muss. Aber trotzdem ist es für mich eine Bereicherung. Ich gehe auf die Bühne und bin Teil eines Ganzen. Das ist schon anders, als in einer großen Konzerthalle einen Klavierabend zu spielen, wo irgendwelche Musikfanatiker warten auf das dritte fis in Takt 50 und beobachten mit welchem Finger und in welchem Artikulationszustand, um dann festzustellen: "Ach, es war nicht so wie bei Brendel!" Darum geht es eben bei so einem Abend überhaupt nicht. Natürlich hat man seinen Qualitätsanspruch, das ist klar. Aber man ist eben in einem Gesamtkonzept eingebunden, und es geht nicht darum zu bewerten: Wie hab' ich jetzt heute Abend gespielt? Sondern: Hat mich der ganze Abend berührt? Hat das zusammen funktioniert?