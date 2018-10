Nach der Absage eines Konzerts der Band Feine Sahne Fischfilet durch die Bauhaus-Stiftung Dessau hat sich nun Sänger Jan Gorkow ("Monchi") geäußert. Er erklärte am Donnerstagabend in einer ersten Reaktion, dass es eine "Zustandsbeschreibung" sei, wenn "militante Nazis mit AfD und CDU an der Hand" Bildungsstätten einschüchterten und in der Konsequenz dann ein Konzert verboten würde.

Wenn das wirklich der Fall sein sollte, dann ist das einfach in unseren Augen erbärmlich. Jan Gorkow alias "Monchi", Sänger der Band Feine Sahne Fischfilet

Man wolle mit den Verantwortlichen die Situation nun in Ruhe klären, erklärte Gorkow weiter.

Kritik kam auch von Gerhard Kämpfe, dem Intendanten des Kurt-Weill-Festes Dessau. Er erklärte bei MDR KULTUR, er habe immer dann Angst, wenn Kultur sich ducken müsse, egal in welche Richtung. Zudem denke er, dass man sehr aufpassen müsse, nicht hoffähig gegenüber Aktivitäten zu werden, die "dieses Land unter Umständen eines Tages in einen braunen Sumpf verwandeln".

Landesregierung stützt Stiftung

Rainer Robra, Kulturminister von Sachsen-Anhalt und zudem Vorsitzender des Stiftungsrates der Bauhaus Stiftung Dessau, verteidigte die Entscheidung derweil im Gespräch mit MDR KULTUR. Der Stiftungsrat habe sich in der Sache nicht eingemischt.

Das war eine Entscheidung der Direktorin. Die ich aber mittrage. Das Bauhaus hatte schon Angriffe durch Rechtsextreme letztes Jahr, das hat uns mit Sorge erfüllt. Rainer Robra

Robra führte Sicherheitsbedenken für die Absage an: "Ich halte die Idee, eine Punkrockband aus dem linken Spektrum mit entsprechenden Fans im eher kammermusikalischen Ambiente der Bauhaus-Bühne - links verglast, rechts verglast - auftreten zu lassen, für nicht besonders überzeugend." Die linksextreme Band drinnen und Rechtsextreme draußen vor der Tür wären in diesem Fall nur durch Fenster voneinander getrennt gewesen. Er wolle sich nicht ausmalen, was das bedeutet hätte.



Zudem sei die Direktorin des Bauhauses in die Überlegungen des ZDF nicht eingebunden gewesen und habe erst am Mittwoch von der Einladung der Band erfahren. Auch sie dürfe die Freiheit der Kunst für sich in Anspruch nehmen. Der Kulturminister berief sich außerdem auf Walter Gropius. Dieser und die anderen Meister des Bauhauses seien entschlossen gewesen, jede politische Einflussnahme abzuwehren. Druck von rechts, das Konzert abzusagen, habe deswegen keine Rolle gespielt.

Auch wenn Rechtsextreme und AfD Druck machen, kann man ja dennoch eigene Entscheidungen treffen. Rainer Robra

