Tasha Dougé: This Land Is OUR Land, 2016 Die Künstlerin Tasha Dougé hat die Flagge der USA aus Materialien geknüpft, die auf die Rolle von Menschen afrikanischer Herkunft für die Geschichte des Landes symbolisieren: Die Sterne bestehen aus Baumwolle, dem wichtigsten US-amerikanischen Exportgut im 19. Jahrhundert, für dessen Produktion fast ausschließlich Schwarze ausgebeutet wurden. Der Antrieb für Dougés Arbeit war Donald Trumps Wahlkampfslogan „Make America Great Again“. Der Titel des Werkes spielt auf den Song "This Land is Your Land" (1940) von Woody Guthrie an. Damit prangerte die Friedensbewegung der 1960er-Jahre die Rassentrennung an; es wurde zu einer alternativen Nationalhymne der USA. Bildrechte: Anthony Lewis