Reiner Kunze: Meditieren

Was das sei, tochter?

Gegen morgen

noch am schreibtisch sitzen, am hosenbein

einen nachtfalter der

schläft

Und keiner weiß vom anderen

Für seine Leser in der DDR waren Reiner Kunzes Texte bis zu deren Ende im Herbst 1989 so etwas wie Überlebensmittel. Sie wanderten im sogenannten "Leseland" von Hand zu Hand. Seine Gedichtauswahl "Brief mit blauem Siegel" erschien als Band 553 in Reclams Universal-Bibliothek – für DDR-Verhältnisse gedruckt in unglaublicher Dimension: 1973 und 1974 in zwei Auflagen zu jeweils 15.000 Exemplaren. Nach ihrem Erscheinen waren die Gedichte sofort vergriffen und wurden als Rarität verborgt oder abgeschrieben.

Bekannt auf der "falschen" Seite

Bevor Kunzes "Brief mit blauem Siegel" erschien, waren Gedichte von ihm offiziell zuletzt 1968 zu lesen: in einem der schmalen Heftchen der ebenfalls legendär zu nennenden Lyrik-Reihe Poesiealbum. In dem Jahr also, in dem Kunze mit seinem Austritt aus der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands gegen den Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts in Prag protestierte.

Was diese Form des dezidierten Aufbegehrens nach sich zog, dürfte keinem DDR-Bürger unbekannt sein: Auftritt- und Publikationsverbot für Kunze waren die Folge. Im Westen des Landes jedoch erschienen seine Arbeiten und der Greizer Schriftsteller war dabei, bekannt zu werden: nur eben auf der "falschen" Seite des geteilten Landes. Die "richtige" setzte alle Hebel in Bewegung, um das zu korrigieren. Partei und Regierung regelten die Dinge auf ihre Weise und sogar der mächtigste Mann im Staat war in die Geschichte um Kunzes "Brief mit blauem Siegel" verwickelt.

"Am 15. März 1972 erhielt die Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel beim Ministerium für Kultur einen Anruf. Am Apparat war Erich Honecker. Honecker erkundigte sich, "warum trotz seiner Befürwortung die Übersetzungsgenehmigung für R. Kunze nicht erteilt worden ist" Die Genehmigung sei hiermit erteilt und Reiner Kunze "sowie Genosse Hoffmann über die Erledigung der Angelegenheit ebenfalls" bitte zu informieren."

Klaus Michael: "Wohl des Maximum des Möglichen". In Ingrid Sonntag (Hg.): "An den Grenzen des Möglichen"

Recherche im Reclam-Kosmos

Was damals, Anfang der 1970er Jahre, genau passierte, hat Klaus Michael akribisch recherchiert – für ein Kapitel des Bandes "An den Grenzen des Möglichen". Eine Verlagsgeschichte des Leipziger Reclam Verlages zwischen 1945 und 1991. Die einzelnen Autoren konnten sich auf ganz besonderes Material stützen, das trotz der Schließung des Leipziger Reclam Verlags zur Verfügung stand. Zwar war der Archiv-Besitz aus Leipzig nach Ditzingen geholt worden, kam aber bereits zwei Jahre später wieder in die Messestadt zurück – für ein Pilotprojekt der Leipziger Buchwissenschaft.

"Das hatte damit zu tun, dass wir dieses Archiv zur Digitalisierung und zur wissenschaftlichen Erschließung auf unbestimmte Zeit, solange wie dieses Projekt lief, zur Verfügung hatten. Und in einen Kosmos eintauchen konnten, den wir auch so nicht erwartet hatten, weil das außerordentlich gut sortiert war – mit Findbuch auch leicht alles auffindbar. Und wir loslegen konnten vom ersten Tag an."

Ingrid Sonntag, Herausgeberin des Bandes "An den Grenzen des Möglichen"

Reclams Verlags- wie Wirtschaftsgeschichte zu Zeiten der DDR – aus den unterschiedlichsten Perspektiven erzählt, das ist spannend wie ein Krimi. Darüber hinaus aber hält das Buch die Geschichte und den Alltag eines experimentierfreudigen DDR-Verlages unter den Bedingungen einer Diktatur fest, erzählt von seinen Spielräumen und Grenzen. Und ruft so manches Abenteuer ins Gedächtnis, das im Kampf um für die DDR so überlebenswichtige Bücher zu erleben war. Längst nicht immer erfolgreich. Und nicht nur, aber auch in Reclams Universalbibliothek.

Lektüre-Empfehlung: An den Grenzen des Möglichen.

Reclam Leipzig 1945 – 1991

Herausgegen von Ingrid Sonntag

Ch.Links Verlag

50 Euro