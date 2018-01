Ich glaube, dass diese Stoffe so wichtig sind, weil sie in den letzten Jahren nicht erzählt wurden.

Die DDR, der Bau der Mauer, der Fall der Mauer - "das hat ja unheimliche Konsequenzen gehabt. Das hat Existenzen vernichtet." Diese Geschichten hätten ihr immer gefehlt, so Ziegler: "Wenn ich mich so umgeschaut habe, was für Geschichten da sind, dann waren es immer die Geschichten aus dem Westen, aus Westberlin, aber kaum Geschichten aus Ostberlin." Ziegler kündigte an, sie wolle eine fünfte "Weissensee"-Staffel produzieren. Die Serie erzählt die Geschichte zweier Familien, angefangen in den 80er-Jahren in Ostberlin. Die vierte Staffel endet mit dem Sommer 1990.