Vor ihrer Filmkarriere spielte die 1945 in Osterode am Harz geborene Krößner an verschiedenen Theatern. Ab 1965 nahm sie Rollen in Film und Fernsehen an, zum Beispiel gemeinsam mit Manfred Krug in "Feuer unter Deck". Trotz des großen Erfolges von "Solo Sunny" bekam Krößner in den folgenden Jahren in der DDR nur wenige Rollen angeboten.