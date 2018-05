Am Theaterhaus in Jena begann Rainald Grebes Karriere. Am Leipziger Centraltheater hat er dann über Wetter, Worldwideweb, Grimms Märchen und Karl May recherchiert. Jetzt inszenierte er erstmals am Staatsschauspiel Dresden. Das Thema steckt im Titel: "Circus Sarrasani. The Greatest Show on Earth". Auf die Bühne bringt Rainald Grebe die Geschichte dieses Zirkus', der in Dresden eine Institution war. Aber nicht nur.

André Sarrasani, Chef des Unternehmens in 4. Generation, und übrigens zur Premiere am Staatsschauspiel Dresden auch als reale Person anwesend, ist ziemlich abgestürzt. Dinnershows im Elbepark gleich neben Ikea und Mediamarkt an der Autobahn - das ist nun sein Geschäft. Der Prolog zum Stück erinnert daran, wie "Sarrasani" 1990 nach Dresden zurückkehrt und versucht, das Unternehmen vermeintlich zeitgemäß und breit aufzustellen. Eine Ausstellung mit plastinierten Körpern rechnet sich gar nicht. Auch nicht die Gaststätte in Radebeul. Trotzdem gibt André Sarrasani nicht auf ...

Vom traurigen Heute in die glorreiche Vergangenheit

Sarrasanis patriotische Show im Ersten Weltkrieg: Grebe erinnert daran und lässt U-Boote per Hubpodium aus der Bühnentiefe auftauchen. Bildrechte: Staatsschauspiel Dresden/Sebastian Hoppe Nach diesem Prolog geht es weit zurück ins Jahr 1902. Sarrasani sen. gründet damals den Zirkus. Zunächst mit Standorten in Radebeul und in Meißen. Tiere sind damals mit dabei. Artisten treten auf. Was damals allerdings floppt, sind abnorme Menschen wie Siamesische Drillinge. Anders als in den USA haben die Besucher in Deutschland nämlich Mitleid. 1912 folgt dann die Eröffnung am Carolaplatz in Dresden. Kein Zelt, sondern ein festes Gebäude wird es. Mit 3.800 Plätzen. Zwei Mal so groß wie der Friedrichstadtpalast in Berlin. Im Ersten Weltkrieg stürzt das Unternehmen dann in eine erste große Krise. Von 500 Mitarbeitern müssen 450 an die Front. Tiere sterben vor Hunger oder an fehlender Pflege. Doch der alte Sarrasani geht mit der Zeit und konzipiert patriotische Shows. U-Boote tauchen per Hubpodium aus der Bühnentiefe auf. Matrosen singen: "Denn wir fahren gegen Engeland - ahoi!"

Pferdekopf, schwarz-weiß gestreifte Hose - fertig ist das Zebra.

Rainald Grebe mit Zebra - noch in der Probe. Bildrechte: Staatsschauspiel Dresden / Foto: Sebastian Hoppe Grebe spielt selber mit und singt dabei zwei Lieder. Eins heißt: "Die Welt braucht keine Jongleure. Jongleure brauchen die Welt!" Das andere reimt ganz nostalgisch-kitschig: "Zirkusspäne, Raubtierschweiß" - Grebe bricht ab - im Kopf ergänzt der Zuschauer: "Was soll der Scheiß?" Aber dieser Trash ist natürlich Absicht. Einmal taucht Grebe auch mit einem viel zu kleinen karierten Westover von Olaf Schubert auf und behauptet gegen die Lacher: "Hab ich mir geliehen - passt!" Aber so banal das auf der ersten Ebene hier alles daherkommt, es ist mehr: Hier geht es darum, ob und wie Comedy das Erbe der Clowns antritt? Grebe erzählt auch von einer Zirkus-Tagung, die er besucht hat. Frage dort: Hat der Zirkus eine Zukunft? Die Antwort sei ein deutliches "Ja!" gewesen. Zirkus als neue Avantgarde. Allerdings: "Weg vom Handwerk", lautete der Rat. Und dann sieht man plötzlich eine Art Youtube-Video auf der Bühne. Mit der Großaufnahme eines Ich-Darstellers: Wieviel Wäscheklammern kann ich mir ins Gesicht stecken? Der Amateur-Clown im Internet, ohne Handwerk, als Zukunft? Das sind hier die Fragen.

Indianer in der Völkerschau - auch das war Zirkus - im Kolonialstil. Bildrechte: Staatsschauspiel Dresden/Sebastian Hoppe Es gibt auch ein Schaubild. Vorhang auf. Indianerstamm vor Felskulisse. Keine Bewegung. Weil eine peinliche Pause entsteht und das Publikum kichert, singen die Indianer ein sächsisches Heimatlied. Pause. Und dann "Banks of Sacramento". Wieder Pause. Dann fällt ein Indianer vom Felsen. Das ist natürlich eine Interpretation der damaligen, üblichen Völkerschauen im Stile Christoph Marthalers. Aber wer guckt hier eigentlich wen an? Vielleicht doch die Indianer uns, das Publikum?

In den drei Stunden, die der Abend lang ist, wird das Thema Zirkus von vielen Seiten beleuchtet. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Als Exkurs: ein Flohzirkus - Flaubert aus Florenz. Auch ehemalige DDR-Artisten erzählen über ihre Karriere in einem Interview.

30 Akteure sind an diesem Abend auf der Bühne - Laien, Artisten und Schausspieler. Bildrechte: Staatsschauspiel Dresden/Sebastian Hoppe Insgesamt sind 30 Akteure auf der Bühne. Es gibt Schauspieler aus dem Ensemble, dazu Artisten und auch so eine Art kleine Bürgerbühne mit Leuten, die den Zirkus mal ausprobieren wollen. Die Bühne ist meistens leer. Ein historischer Zirkuswagen wird hier und da vorbeigezogen. Mutter Courage lässt grüßen. Es gibt eine riesige Schaukel und ein Hochseil; Seifenblasen und Zaubertricks. Tiere werden übrigens nicht gezeigt. Stattdessen übernehmen das die Schauspieler. Ein Pferdekopf und eine schwarz-weiß gestreifte Hose - fertig ist das Zebra.

"Ich will den Glanz in meinen Augen zurück!"

Ein Zirkus nicht im Zelt, sondern in einem großen festen Bau, das war einmalig damals in Europa. Bildrechte: IMAGO Mit drei Stunden ist die Inszenierung lang, bleibt aber interessant. Auch weil es eine Geschichte über den Verlust einer besseren Welt ist. Im Stück wird die Architektur des Zirkusbaus von 1912 auf dem Carolaplatz erklärt. Alles hat da seinen Platz und seine funktionierende Logistik. Alles ist in schönster Ordnung. Wie es sich Gott im Alten Testament zusammenbaut. Und hier sind dann die schönsten Momente möglich. Ein blauer Sternenhimmel, Musik, ein langes, rotes Tuch aus dem Schnürboden, in das sich die Artistin Christina Wintz ein- und aus-, hoch und runter wickelt. Atemlose Stille. Größter Applaus. Grebe fleht: "Ich will den Glanz in meinen Augen zurück!" In diesem Moment, wo Struktur und Ordnung stimmen, ist es möglich. Doch dann kommt die Katastrophe.