Seit 2003 veranstaltet der Joachim-Ringelnatz-Verein e.V. Wurzen den Ringelnatz-Sommer. So auch in diesem Jahr, wenn auch nicht so, wie ursprünglich geplant: Die Freunde des in Wurzen geborenen Multitalents hatten sich diesen kulturelle Höhepunkt anders vorgestellt, denn das barocke Geburtshaus des als Hans Gustav Bötticher geborenen Künstlers sollte nach langer Sanierung am Samstag wiedereröffnet werden.