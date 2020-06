Am Mittwoch öffnet Sternekoch Robin Pietsch wieder seine Restaurants "Zeitwerk" und "Pietsch" in Wernigerode, natürlich mit den geltenden Abstands- und Hygieneregeln. Das bedeutet: In seinem Restaurant "Pietsch" können gerade Mal sieben Menschen dinieren.

Die Abstandsregeln hält Pietsch für sinnvoll. Bei den neuen Hygienestandards ist er allerdings skeptisch: "Ich denke, in der Gastronomie sollte es immer einen perfekten Hygienestandard geben, egal ob es Corona gibt oder nicht. Bei uns ist eh alles sauber, und ich glaube, auch in allen anderen Gastronomien fassen sich die Leute an den Kopf und sagen: Noch mehr geht gar nicht."

Zwangsurlaub, der kein Urlaub war

Filet mit Spargelsalat von Robin Pietsch Bildrechte: MDR/Robin Pietsch Trotzdem ist der einzige Sternekoch Sachsen-Anhalts glücklich, dass es jetzt wieder losgeht. Während der Lockdown-Zeit, als seine Restaurants geschlossen waren, wusste der selbernannte Workaholic nichts mit sich anzufangen: "Bis heute ist das ganz komisch: So ein Zwangsurlaub, den man sich immer wünscht, aber es war eben nicht so richtig Urlaub. Es war ein Zwischending zwischen: Du musst jetzt zu Hause bleiben, du darfst nichts mehr machen, du hast Existenzängste, du triffst deine Freunde nicht mehr. Ich glaube, ich war unausstehlich."



Besonders gelitten habe er auch darunter, dass er die Oma nicht mehr besuchen durfte. Die Oma nämlich, die gerne mit einer Ladung Holunder und Salbei aus dem Schrebergarten in Pietschs Küche auftaucht.

Aus der Not wird eine Tugend: Kochen für Helden

Also musste sich der Sternekoch ablenken. In seinem vollen Lager kam er auf eine Idee: Die Lebensmittel mussten schließlich weg, und so rief Robin Pietsch "Kochen für Helden" ins Leben. Die Idee: Das Essen denjenigen geben, die das System am Laufen halten. Die Leute auf Arbeit sollten sich wenigstens darum keine Gedanken machen. Pietsch: "Dann haben wir einfach alles leergekocht, um den Leuten in dieser Krise so eine ganz kleine Freude aufs Gesicht zu zaubern."

Statt Sterne-Essen standen dann Nudeln und Currywurst auf dem Speiseplan. Die Pakete wurden ausgeliefert, zum Beispiel ins Krankenhaus. Nachdem das Lager leer war, kam Geld über eine Crowdfunding-Kampagne. Außerdem haben viele Betriebe gespendet.