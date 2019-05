Mit Ronya Othmann nimmt in diesem Jahr eine Leipziger Schriftstellerin am Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis teil. Wie der Österreichische Rundfunk am Donnerstag mitteilte, wurden neben ihr vier weitere Autoren aus Deutschland nominiert: der in Bamberg lebende Martin Beyer, Yannic Han Biao Federer aus Köln und Katharina Schultens und Daniel Heitzler aus Berlin. Letzterer gehe ins Rennen, ohne bislang Texte veröffentlicht zu haben, so der ORF. Der Organisator des Wettbewerbs unterstrich daher die große Bandbreite, die sich auch im Alter aller Nominierten widerspiegele.