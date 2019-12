"Rosenkranzkommunisten" – so nannte die Stasi spöttisch die Eichsfelder Katholiken, die auch in der SED Mitglied waren. Im Sachbuch analysiert der Historiker Christian Stöber, wie die Partei ab Ende der 1950er-Jahre versuchte, den in der Region tief verwurzelten Glauben zurückzudrängen.

"Ideologisches Dilemma"

Dazu brauchten die Genossen, die eigentlich keine "religiös Gebundenen" in ihren Reihen wollten, paradoxerweise auch die ortsansässigen Katholiken, denn die waren anders als sonst im atheistischen Staat absolut in der Überzahl. Stöber spricht von einem "ideologischen Dilemma", in dem die Funktionäre steckten, zumal das Eichsfeld an der innerdeutschen Grenze lag. Nicht nur mit Marx, Engels und Lenin versuchten sie deswegen im Ost-West-Vergleich zu punkten.

Der "Eichsfeldplan", den die Partei 1959 beschloss, umfasste Stöber zufolge vor allem Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Infrastruktur in einer Region, die über Jahrhunderte als Armenhaus galt. Bauern konnten dort wegen der kargen Böden schlecht überleben. Industrie gab es kaum. Als Wanderarbeiter mussten sich viele verdingen, zum Broterwerb gingen sie bis ins Rhein-Ruhr-Gebiet. Mitte der 1950er-Jahre gab es über 150 Vereine der Eichsfelder in der Fremde, deren Dachverband sorgte dafür, dass man genau hinschaute, was im Osten passiert. Auch so erklärt Stöber den Zugzwang, in dem sich das DDR-Regime befand.

Die ausgeprägt politische Seite des Eichsfelder Katholizismus habe man von Anfang an, "schon 1946 bei den einzigen halbwegs freien Wahlen in der SBZ" spüren können: "Nirgendwo schnitt die SED schlechter ab, die CDU nirgendwo besser."



Die ausgeprägt politische Seite des Eichsfelder Katholizismus habe man von Anfang an, "schon 1946 bei den einzigen halbwegs freien Wahlen in der SBZ" spüren können: "Nirgendwo schnitt die SED schlechter ab, die CDU nirgendwo besser."

Versuche der Fremdbestimmung kamen bei den Eichsfeldern nie so gut an, was sich laut Stöber zu DDR-Zeiten auch daran zeigte, dass die verbliebenen Bauern nicht so recht fürs kollektive Wirtschaften in einer LPG zu begeistern waren. Gemeinschaft stifteten Prozessionen und Wallfahrten, eine führte hinauf zum Hülfensberg nahe Geismar mitten im bereits 1952 eingerichteten Sperrgebiet, erzählt Sachbuch-Autor Stöber, der heute auch wissenschaftlicher Leiter des Grenzmuseums Schifflersgrund ist.

"Loyalitätsfördernde Maßnahmen"

Angesichts dieser "hochproblematischen Gemengelage" wurde geklotzt und nicht gekleckert: Mit dem "Eichsfeldplan" entstand das größte Zement-Werk des Landes in Deuna sowie die damals größte Baumwollspinnerei Europas in Leinefelde.

Neben Arbeitsplätzen wurde neuer Wohnraum geschaffen; Krippen, Kindergärten, medizinische Einrichtungen massiv ausgebaut. Kulturhäuser und -säle, Bibliotheken und Musikschulen eröffneten. So sollten die Leute ihrer kirchennahen Lebenswelt entfremdet und an eine staatsnahe sozialistische Alltagskultur herangeführt werden, sagt Stöber. Als Ersatzritus für die kirchliche Konfirmation wurde die Jugendweihe propagiert. Währenddessen begannen kirchliche Einrichtungen um ihre Existenz zu kämpfen, der Bildungssektor sollte nicht mehr ihre Sache sein, erklärt Stöber und führt weiter aus: "Es gab nachweislich Diskriminierungen von Katholiken im Berufsalltag, im Bildungsweg, Unterwanderungsversuche durch die Stasi". Doch wer bedrängt worden sei, habe mit Hilfe der Kirche rechnen können.

Am Ende, so konstatiert der Historiker, sei der "Eichsfeldplan" vielleicht ein wirtschafts- und sozialpolitischer Erfolg gewesen, das "ideologische Dilemma" löste er nicht. Die SED konnte keinen Zulauf verzeichnen. So kam es, dass man den Eichsfeldern erlaubte, zugleich in Partei und Kirche zu sein. Das wiederum führte Stöber zufolge dazu, dass man den "Rosenkranzkommunisten" nicht recht traute. Leitungspositionen in Partei, Betrieben und Kommunen wurden in einer "Kaderoffensive" mit zuverlässigem Führungspersonal aus anderen Teilen des Landes besetzt. Rückblickend sei dieses Misstrauen ein Grundfehler gewesen. Bis zum Ende schwankte der Kurs zwischen Vereinnahmung und Ausgrenzung. Der zuständige Erfurter SED-Bezirkschef Gerhard Müller wollte 1982 durchgreifen im "politischen Ausnahmegebiet", schildert Stöber. Auf einer Parteiversammlung forderte er, man müsse sich jetzt zwischen Marx, Engels, Lenin oder dem Papst entscheiden. 1984 stoppte das Politbüro den Hardliner. "Man holte die Peitsche raus, schlug aber nicht richtig zu", sagt Stöber, der bei seinen Recherchen außerdem feststellte, dass es im Eichsfeld zwar viele Parteistrafen, aber wenig Ausschlussverfahren gab.

Zwischen missmutiger Anpassung und Resistenz

Das katholische Eichsfeld mit Asterix' gallischem Dorf zu vergleichen, findet der Historiker nicht ganz treffend. Dort habe es keine offene Rebellion gegen die atheistischen Eindringlinge gegeben, übrigens auch nicht mehr Ausreiseanträge oder Bausoldaten als andernorts in der DDR: "Missmutige Anpassung, widerspenstige Verweigerung, Renitenz – das sind eher Begriffe, die auf das Eichsfeld passen." Selbst die katholische Kirche hielt sich mit öffentlicher Kritik zurück, um intern hart zu verhandeln, wie Stöber erklärt. Etwa über den Ausbau kirchlicher Einrichtungen, auch mit Hilfe von finanziellen Mitteln aus dem Westen. All das war nun möglich, strebte die DDR doch nach internationaler Anerkennung, auch durch den Vatikan.



Am Ende profitierte die katholische Kirche gewissermaßen sogar vom "Eichsfeldplan" samt seiner Neubauten für die Arbeiterinnen und Arbeiter der Baumwollspinnerei in Leinefelde, denn auch viele Katholiken waren deswegen zugezogen und brauchten aus Kirchensicht seelsorgerische Betreuung. Nicht zufällig sei ausgerechnet in Leinefelde der größte Kirchenneubau der DDR entstanden, erklärt Stöber. Ab 1988 wurde St. Bonifatius als Teil eines überregionalen Gemeindezentrums gebaut. Eingeweiht wurde das Gotteshaus 1993, als nicht nur der "Eichsfeldplan" sondern auch die DDR schon Geschichte waren.