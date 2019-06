Rudolf Horn gilt heute als der bekannteste Designer der DDR. Manche nennen ihn den Design-Papst, andere den "Mister Ikea" der DDR.

"Ein spaßiger, wenn auch nicht zutreffender Vergleich"

Rudolf Horn indessen, der eine schwarze Hornbrille trägt und mit nunmehr 90 aussieht wie 70, belächelt jene Zuschreibungen: "Ich kannte IKEA nicht, in den 1960er-Jahren. Das ist insofern ein spaßiger wenn auch nicht zutreffender Vergleich, weil, als es dann im Osten Deutschlands kaufbar war, es das gleiche Prinzip realisierte, nämlich weitgehend offene Programme anzubieten, die vom Nutzer nach eigenen Maß gekauft werden konnten."

Horn betont, dass er sich selbst nicht als Designer, sondern als Formgestalter sieht: Ein Designer präsentiere fertige Produkte, während Formgestaltung immer einem offenen Wandlungsprozess unterliege. Jahrzehnte lang arbeitete er eng mit der Industrie zusammen. Nach seinem Diplom als Formgestalter an der Burg in Halle, leitete er dort von 1966 bis 1996, 30 Jahre lang, das Institut für Ausbaugestaltung.

MDW – Geniales Möbelmontagesystem oder "Bretterhaufen"?

Am Anfang jener Jahre entwickelte er auch jene neuartige Möbelserie, mit Namen MDW, die 1967 in Leipzig auf der Messe präsentiert, ihren Siegeszug in ostdeutsche Wohnungen antreten sollte. Vom Staatsratsvorsitzenden, und gelernten Tischler, Walter Ulbricht zunächst als "Bretterhaufen" verschmäht, kamen die Deutschen Werkstätten Hellerau gar nicht nach, mit der Produktion, die wie stets in der DDR gefordert, wirtschaftlich war, zudem konnten die Kunden erstmals beim Möbelbau selbst kreativ werden:

Es ist das am längsten in Europa gefertigte Montagemöbelsystem. Ich habe in den Wohnungen immer fotografieren lassen, um zu sehen, was machen die Leute denn da mit dem, was ich mir ausgedacht hatte. Und das war wunderbar, ich wäre nie auf diese Gedanken gekommen. Konnte ich auch nicht, denn ich lebte nicht mit diesen Menschen, die wussten besser als ich, was sie brauchten. - Der Handel war mein Gegner. Rudolf Horn, Formgestalter

Mit der MDW-Serie entwickelte sich ein neues Kundenverhalten in der DDR; neben Kundendienst, Beratung und Prospekten waren erstmals auch Ausschneidebögen für die Möbel gefragt. Auf seine geistigen Väter angesprochen, betont Rudolf Horn, dass es unteren anderen der letzte Bauhaus-Direktor Hannes Meyer und sein, der Masse, verpflichteter, Gestaltungswille gewesen sei, der auch ihn beflügelt habe: Keine avantgardistischen, keine repräsentativen, sondern funktionelle, preiswerte und schöne Möbel für die breite Mittelschichtentwarf Horn.

Besser als das Original: Horns Retro-Chair bald in Neuauflage

Jedoch, es gibt Ausnahmen. Wer Rudolf Horns Altbauwohnung in Leipzig-Gohlis betritt, dem fällt zunächst jene zeitlos-moderne Einrichtung ins Auge, die fast gänzlich aus Entwürfen, teils Prototypen, des Formgestalters aus frühen DDR-Zeiten besteht. Im Arbeitszimmer schließlich grüßt ein Freischwinger, ein Sessel, den Horn in den 1970ern als "kritische Reflektion" zu van der Rohes Barcelona-Chair entwarf, damals leider nur im Westen erhältlich. Wesentlich bequemer, federnder als der Barcelona-Chair, wird Horns Sessel unter Kennern als Retro-Chair für Tausende gehandelt. Bald soll er eine Neuauflage erhalten.

Ich bin jetzt dabei, mit einer Verwertungsgesellschaft, ihn neu aufzulegen. Verbessert in den Details. Ich hoffe, dass wir noch in diesem Jahr in der Lage sind, ihn vielleicht im Grassimuseum in Leipzig, vorzustellen. Mit einer Erweiterung: Es ist dazu ein Hocker entstanden, ein Zweisitzer aus dem Einsitzer, also eine Produktfamilie. Rudolf Horn, Formgestalter

Innovation Nummer 2: "Variables Wohnen" bis heute nicht realisiert

Nach der MDW-Möbelserie ab 1967 fand bahnbrechendes Möbeldesign in der DDR jedoch immer spärlicher den Weg zu den Kunden: Das Korsett der DDR-Massenindustrie zwängte die Gestalter zunehmend ein, verkrustete Organsiationsformen taten ihr Übriges. Das zeigte sich schon in den 1970ern, als Horn mithilfe des DDR-Plattenbaus in Rostock einen Versuch zum "variablen Wohnen" unternahm, der sich letztlich nicht durchsetzen ließ. Die Familien jedoch, die daran teilnahmen, konnten die Innenwände ihrer Wohnung so versetzen lassen, wie sie es brauchten. Am Ende waren selbst die Planer überrascht, dass kein Grundriss dem anderen glich. Rudolf Horn erklärt dazu:

Die volkswirtschaftliche Umsetzung, die scheiterte. An der Starre planwirtschaftlichen Vorgehens, leider! Im Kern ist es ein System, dieses variable Wohnen, das man nur im volkswirtschaftlichen, größeren Rahmen realisieren kann. Es ist bis heute nicht wirklich realisiert. Rudolf Horn, Formgestalter

Immer noch nicht ganz im Ruhestand

Seit 1997 als Professor emeritiert, befindet sich Rudolf Horn dennoch nicht im kompletten Ruhestands-Modus, treibt täglich Sport, publiziert hie und da eine Schrift zu Design und Formgestaltung, besonders in der DDR, und hat zu jener Betätigung zurückgefunden, mit der, in seiner Jugend in Waldheim, alles anfing – dem Malen.