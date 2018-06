Folk, Roots und Weltmusik | 05.-08.07.2018 Rudolstadt-Festival: Dauerkarten ausverkauft

In Rudolstadt läuft immer am ersten Juli-Wochenende Deutschlands größtes Festival für Folk und Weltmusik. 100.000 Gäste strömen dazu in die thüringische Kleinstadt. In diesem Jahr setzt der Run auf die Tickets besonders früh ein.