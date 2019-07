Mit Jazz, Folk und Blues startet das 29. Rudolstadt-Festival am Donnerstagabend auf der Großen Bühne am Heinepark. Das Programm der Sängerinnen Lizz Wright, Angelique Kidjo und Cécile McLorin Salvant steht unter dem Titel "Singing The Truth" und ist auch eine Hommage an Nina Simone, Billie Holiday und Aretha Franklin. Für den Ausklang sorgen am Sonntagabend Pioniere des Alternative Country, die Cowboy Junkies aus Kanada. Zwischen Auftakt und Finale liegen rund 300 Konzerte, Workshops und Gespräche mit vielen Highlights .

Das Rudolstadt-Festival ist bekannt für seine Vielfalt, was die Herkunft der Musiker und die Genres angeht. Von Island über Iran bis zur Osterinsel – so beschreiben die Organisatoren die Route der musikalischen Reise 2019. Im Länderschwerpunkt verschaffen sich neun Ensembles aus dem Iran Gehör. Sie knüpfen an jahrhundertealte Traditionen an, präsentieren aber auch Lieder, die vom politischen Protest in dem Land erzählen, so wie Damahi. Dass es dort eine lebendige Kulturszene gibt, die sich bemüht, "einen eigenen Weg zu finden", will Programmdirektor Bernhard Hanneken zeigen. Auf der Bühne stehen u.a. Komponist, Tar- und Setar-Spieler Hamid Motebassem oder Mahdieh Mohammadkhani, die zu den bekanntesten Stimmen des Iran gehört. Auch der Sänger und Gitarrist Shahin Najafi ist zu Gast, er mixt Jazz, Blues, Rock mit persischen Volksliedern. Bekannt wurde Najafi vor allem durch sein Buch und den gleichnamigen Dokumentarfilm "Wenn Gott schläft". Wegen Todesdrohungen musste er 2012 abtauchen, damals machten ihn seine zornigen Rap-Songs zur Stimme der Jugend im Iran. Inzwischen lebt Najafi in London.