Das Rudolstadt-Festival für Weltmusik hat am Dienstag sein Programm bekannt gegeben. 130 Bands und Solokünstler aus aller Welt gestalten vom 5. bis 8. Juli das Programm im thüringischen Rudolstadt, darunter die diesjährigen Preisträger des Weltmusikpreises Cymin Samawatie und Gisbert zu Knyphausen. Den Festivalauftakt macht die israelische Sängerin und Aktivistin Yael Deckelbaum. Außerdem geben die britische Singer-Songwriter-Ikone Graham Nash und US-Countryrock-Legende Steve Earle & The Dukes in Rudolstadt eines ihrer wenigen Deutschland-Konzerte.