Wiedergeburt in der Nische Die Rückkehr der Kassette

Verdrängt durch CDs und Streaming-Angebote, ist die Kassette fast in Vergessenheit geraten. Allerdings gibt es einen Nischenmarkt, in dem sich der Tonträger mit dem Band noch immer großer Beliebtheit erfreut – und dieser Markt wächst. So gibt es in Leipzig nicht nur ein eigenes Kassetten-Label, sondern auch das einzige Kopierwerk in Deutschland, das das alte Medium noch herstellt.

von Marie-Kristin Landes, MDR KULTUR