Ruth Wolf-Rehfeldt erhält den Gerhard-Altenbourg-Preis des Lindenau-Museums 2021. Zu dieser Entscheidung kam das Kuratorium zum wichtigsten Thüringer Kunstpreis in einer virtuellen Zusammenkunft am Sonntag. Demnach zeigte sich die 1932 in Wurzen geborene und mittlerweile in Berlin lebende Künstlerin von der Nachricht hocherfreut. Mit der Auszeichnung verbunden ist eine Ausstellung im kommenden Jahr, die laut Kuratorium unter besonderen Vorzeichen steht, nicht nur angesichts der Pandemie, sondern auch da das Lindenau-Museum in Altenburg zurzeit umfassend saniert und erweitert wird und die gewohnten Räumlichkeiten im Gebäude an der Gabelentzstraße nicht zur Verfügung stehen.