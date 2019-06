Eine seltsame Mischung und sicher einer der erstaunlichen Befunde, die die Archäo-Genetiker in den letzten Jahren ans Tageslicht gefördert haben. Nachzulesen im neuen Buch von Johannes Krause, einer der gefragtesten Wissenschaftler in und aus Mitteldeutschland.

Der 38-jährige Direktor des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte in Jena ist einer der Pioniere der Archäo-Genetik und hat nun gemeinsam mit dem Wissenschaftsjournalisten Thomas Trappe den Stand dieser jungen Disziplin zusammengefasst. Dabei erzählt Johannes Krause eher plaudernd als im wissenschaftlichen Jargon, wie er als junger Doktorand daran mitgewirkt hat, das Erbgut des Neandertalers zu entschlüsseln. Bis zu zwei Prozent stammen wir Mitteleuropäer immer noch vom Neandertaler ab.

"Vielleicht haben wir von ihm die etwas dickere Haut geerbt, wie sie die meisten afrikanischen Menschen südlich der Sahara nicht haben. Vielleicht auch eine gewisse Immunität gegen bestimmte Krankheiten. Unser Wissen steckt da noch in den Anfängen", erklärte Krause im Gespräch mit MDR KULTUR.

Der Biochemiker aus dem Thüringischen Leinefelde hat auch dabei mitgewirkt, eine andere, bis dato unbekannte Menschenform zu entdecken, den Denisova- Menschen, der bis vor 52.000 Jahren in den Weiten Sibiriens zu Hause war. Dabei kam ihm ein neues technisches Verfahren zugute, das er selbst mitentwickelt hat, nämlich eine Methode, die authentischen Gene der Knochen von den Genen der Archäologen und Laborangestellten zu unterscheiden, die mehr oder weniger zwangsläufig auf die Funde herabrieseln und sich dort ablagern.

So ist es den Archäo-Genetikern in den letzten Jahren gelungen, den Genpool des modernen Europäers zu ermitteln, wie er sich bis zum späten Neolithikum herausgebildet hatte. Die wichtigste Erkenntnis ist dabei für Johannes Krause, dass nunmehr ein alter Wissenschaftsstreit gelöst wurde: Woher kam die sogenannte "Streitaxtkultur"?

Wie die Archäo-Genetiker herausgefunden haben, brachten diese Migranten allerdings nicht nur riesige Rinderherden, das Pferd und ihre Wagen mit, sondern möglicherweise auch die erste Pestwelle, die damals schon ganze Landstriche in der Mitte Europas entvölkert haben könnte.

Das Buch endet mit einem Kapitel über die Erforschung großer historischer Seuchen, die zuweilen ganze Zivilisationen in den Untergang getrieben haben. Welche Mutationen hat beispielsweise der Pesterreger durchlaufen und von wem oder was nahm er seinen Ausgang? Hier steckt die Forschung erst in den Anfängen.