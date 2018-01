Es ist ein Zitat der Dichterin Mascha Kaléko, das sich der Verleger, Lektor und Autor Thomas Sparr für den Titel seines Buches ausgeliehen hat. Denn Mascha Kaléko war es, die von Rechavia als dem "Grunewald im Orient" sprach. Und sie hatte damit gar nicht so unrecht, schließlich befinden sich das Viertel wie der gutbürgerliche Berliner Grunewald im Westen der Stadt, hier wie dort gibt es besonders viele Bäume, und auch in Rechavia lebten zumindest in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts viele deutsch-jüdische Künstler, Dichter und Akademiker.

Eine Gartenstadt auf Felsen errichtet

Rechavia wurde in den 1920er-Jahren von deutschen Architekten auf felsigem Boden und mit einigen Anstrengungen als Gartenstadt angelegt. Zunächst kamen vor allem junge Zionisten. Sie ließen sich hier freiwillig nieder, auf der Suche nach dem besseren Leben mit Hebräisch als ihrer neuen Sprache.



Eher unfreiwillig folgten ihnen nach 1933 Juden aller Altersklassen, die bereits ahnten, dass jüdisches Leben unter dem Regime der Nationalsozialisten unmöglich werden würde. Nach und nach wurde Rechavia so zu einer Art "geistiger Lebensform", wie Thomas Sparr es nennt: "Angehörige der Universität, Buchhändler, Kunsthändler haben diesen Stadtteil zu ihrem erkoren, haben sich dort niedergelassen und haben ein eigenes Geflecht gebildet von Austausch und Kommunikation."

Und das hat eine geistige Lebensform ergeben, ganz wie Thomas Mann von Lübeck als einer geistigen Lebensform gesprochen hat, mit Hausmusik, Lesungen, Diskussionen und Wertschätzung von Kultur in jeglicher Hinsicht. Thomas Sparr, Buchautor

Diese Wertschätzung deutscher Kultur mischte sich jedoch vor allem bei den Einwanderern der 1930er-Jahre mit Gefühlen von Verlorenheit und Heimweh. In den deutschen Kaffeehäusern, Bäckereien und Buchläden von Rechavia suchten sie die Gemeinschaft und hofften so, die Sorgen um in Europa verbliebene Angehörige ein wenig zu mildern. Und auch in der Küche und in der Mode waren es die vertrauten Gewohnheiten aus der Heimat, die Halt spenden mussten, auch wenn die Grauen des Holocausts die Welt komplett aus den Fugen hoben.

Scholem, Buber, Lasker-Schüler, Kaléko, Arendt

Ausführlich geht Sparr in seinem schönen Buch auf die Biografien einiger prominenter Bewohner Rechavias ein, unter anderem auf die des Religionshistorikers Gershom Scholem und des Religionsphilosophen Martin Buber. Während Scholem bereits 1923 nach Jerusalem auswanderte, um sich dort ganz der jüdischen Mystik zu widmen, kam Buber erst 1938 in die Stadt. Obwohl auch er vor den Nationalsozialisten fliehen musste, hat Buber nach 1945 vergleichsweise früh wieder Kontakt nach Deutschland gesucht und sich um die Aussöhnung bemüht.

Für die Dichterin Else Lasker-Schüler wiederum war Jerusalem ein Sehnsuchtsort, und es war wohl ein Wink des Schicksals, dass ihr 1939 nach ihrer Reise ins Heilige Land die Rückkehr nach Europa verwehrt wurde. Die Dichterin Mascha Kaléko dagegen kam erst 1959 nach Rechavia, fühlte sich hier jedoch nie wirklich zu Hause. Und Hannah Arendt schließlich kam 1961 als politische Journalistin nach Jerusalem, um hier den Eichmann-Prozess zu beobachten.

Eine verschwundene Welt

Noch Jahrzehnte später waren die "Jeckes", wie man die deutschen Juden in Jerusalem nannte, leicht an ihrer korrekten Kleidung, an ihren Ritualen und an ihren Bücherwänden zu erkennen. Doch mittlerweile ist auch Rechavia zu einem multikulturellen Ort geworden, mit Bewohnern aus Frankreich, Russland oder den USA.

"Grunewald im Orient. Das deutsch-jüdische Jerusalem" ist deshalb ein melancholisches, manchmal rührendes, manchmal auch schmerzhaftes Buch. Zwangsläufig muss Thomas Sparr von einer verschwundenen Welt erzählen, von der heute kaum sichtbare Spuren geblieben sind. Nur in den Büchern seiner einstigen Bewohner, in ihren Gedichten und Briefen, lebt die "geistige Lebensform" von Rechavia fort.