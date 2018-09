Fazit: In einer Debatte, die geprägt ist von Untergangsszenarien, Angst und Geschrei, erinnert der Autor seine Leser in heiterem und gelassenem Tonfall daran, dass es Deutschland noch nie so gut ging wie heute. Dieser Hinweis ist vor allem eines: wohltuend.

Angaben zum Buch Aladin El-Maafalani: Das Integrationsparadox - Warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt

KiWi-Paperback, 240 Seiten, 15,00 Euro

ISBN: 978-3-462-05164-3

Fazit: Mansour belässt es nicht bei der Problem-Analyse. Der Psychologe macht auch zehn konkrete Vorschläge, damit Integration besser gelingt. Sehr lesenswert!

Angaben zum Buch Ahmad Mansour: Klartext zur Integration - Gegen falsche Toleranz und Panikmache

S. Fischer, 303 Seiten, 20,00 Euro

ISBN: 978-3-10-397387-7

Fazit: Czollek mischt sich in die Integrations-Debatte mit einem Ansatz gegen den Strich ein. Erfrischend!

Angaben zum Buch Max Czollek: Desintegriert euch!

Hanser Verlag, 206 Seiten, 18,00 Euro

ISBN 978-3-446-26027-6

Fazit: Die SPD-Politikerin füllt die teilweise abstrakt geführte Integrationsdebatte mit enormer Verve. Petra Köpping hört genau zu und lenkt das Licht der medialen Scheinwerfer weg von Migranten hin zu denen, die mit Migration ein Problem haben. Große Empfehlung!

Angaben zum Buch Petra Köpping: Integriert doch erst mal uns! Eine Streitschrift für den Osten

Ch. Links, 208 Seiten, 18,00 Euro

ISBN: 978-3-96289-009-4