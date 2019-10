Der Generaldirektor der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek, Achim Bonte, sieht bei den Sondierungen für ein neues sächsisches Regierungsbündnis noch Nachholbedarf. Bonte sagte MDR KULTUR, zwar gebe es in den Bereichen Wissenschaft, Kultur und Medien manches Hoffnungszeichen. Bei der Förderung der Bibliotheken in Sachsen müsse aber noch viel getan werden.

So müssten Strukturen und Zusammenarbeit verbessert werden: "Sachsen hat rund 450 öffentliche Bibliotheken. Vor dem Hintergrund der Digitalisierung steht der Freistaat vor neuen Aufgaben, die jede Bibliothek für sich alleine nur sehr schwer lösen kann. Es kommt darauf an, dass wir Impulse setzen für stärkere interkommunale Zusammenarbeit."

Für Besucherinnen und Besucher müsse es längere Öffnungszeiten geben, so Bonte. Zwei Drittel der Bibliotheken hätten weniger als 20 Wochenstunden geöffnet: "Das heißt, nach 17 Uhr ist in wenigen Gemeinden in Sachsen außerhalb der Großstädte noch eine Bibliothek geöffnet. Das müssen wir meines Erachtens ändern, wenn wir in der Mitte der Gesellschaft bleiben wollen." Dazu müssten die Standorte auch am Sonntag öffnen, wie es Theater und Museen bereits jetzt könnten: "Bibliotheken können das bisher nicht. Alle Versuche, das auch in Sachsen zu ändern, sind bisher fehlgeschlagen."