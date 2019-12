Am Sonntag haben CDU, SPD und Grüne in Sachsen ihren Koalitionsvertrag präsentiert. Auf 133 Seiten haben die Parteien zusammengefasst, welche politischen Ziele sie bis 2024 verfolgen. Kunst und Kultur ist dabei das dritte von über 30 Kapiteln, also zumindest rein formal betrachtet kein Randthema.