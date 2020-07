Sächsische Landesausstellung zur Industriekultur Eisenbahn-Boom: Das Eisenbahnmuseum in Chemnitz-Hilbersdorf

Einer der Schauplätze der gerade eröffneten Landesaustellung zu 500 Jahren Industriekultur in Sachsen ist das Eisenbahnmuseum in Chemnitz-Hilbersdorf. Der Güterbahnhof war 1902 in Betrieb genommen worden, denn damals florierte die Eisenbahn und somit auch das Eisenbahnnetz. Inzwischen gehört dieser Boom der Vergangenheit an und der Bahnhof ist Museum – Geschichte, wenn man so will, Eisenbahngeschichte. Und die wird in Chemnitz-Hilbersdorf authentisch erzählt.