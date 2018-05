Sachsen will dieses Jahr dieses Jahr mehrere menschliche Gebeine aus seinen Museen zurückgeben. Wie das sächsische Wissenschaftsministerium in Dresden mitteilte, bestehen aus den Herkunftsländern Namibia, Neuseeland und Australien Rückgabeforderungen. Ein konkreter Zeitpunkt für die Übergabe stünde allerdings noch nicht fest.

Bereits im vorigen Jahr hatte Sachsen erstmals menschliche Gebeine aus einem Völkerkundemuseum an Hawaii zurückgegeben. Die meisten der Gebeine sind während der Kolonialzeit nach Sachsen und in die dortigen anthropologischen Sammlungen gelangt. Die rund 300.000 Objekte der völkerkundlichen Museen in Leipzig, Dresden und Herrnhut sollen zukünftig auf ihren kolonialen Kontext untersucht werden. "Wichtige Orientierungshilfe" biete dabei der neue Leitfaden zum Umgang mit Beständen aus der Kolonialzeit , teilte das sächsische Wissenschaftsministerium mit.

Die Rückgabe von menschlichen Gebeinen habe dabei für Sachsen Priorität. Was Kunstwerke und Objekte aus kolonialen Zusammenhängen betrifft, stünde man noch mitten in der Diskussion, so das Ministerium. Schon seit 2008 betreiben die SKD umfangreiche Provenienzforschung in Bezug auf ihre Bestände. Neben völkerkundlichen Stücken, stand dabei vor allem auch der Kunstbereich im Fokus. Das sogenannte "Daphne"-Projekt soll auch weiterhin fortgeführt werden, sofern der Landtag der Finanzierung zustimmt.