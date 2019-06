Dr. Johns psychedelisches Debüt-Album "Gris-Gris" erschien 1968. 1973 schaffte er es mit seiner Single "Right Place, Wrong Time" in die Top-10 der US-Charts. Berühmt wurde auch sein Auftritt beim Abschiedskonzert von The Band, wo er seinen Song "Such a Night" am Klavier spielte – festgehalten in Martin Scorseses legendärem Konzertfilm "The Last Waltz".



Mit seinem einzigartigen Stil gewann Dr. John sechs Grammys und wurde 2011 in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen. Bis in die 80er-Jahre kämpfte er mit Drogenproblemen und saß dafür eine Zeit lang im Gefängnis.