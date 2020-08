Sandra Hüller ist erneut Schauspielerin des Jahres. Das gab das Magazin "Theater heute" am Donnerstag bekannt. Die gebürtige Thüringerin hatte die Auszeichnung schon 2019 bekommen. Diesmal lobten Kritikerinnen und Kritiker ihre Darstellung von "Hamlet", wieder in einer Inszenierung von Regisseur Johan Simons am Schauspielhaus Bochum. Dort gehört sie seit der Spielzeit 2018/19 zum Ensemble.

Engagiert an großen Bühnen

Hüller wurde 1978 in Suhl geboren und studierte Schauspiel an der Berliner Hochschule "Ernst Busch". Erste Engagements führten sie ans Theaterhaus Jena und das Schauspiel Leipzig. Sie arbeitete in Basel und Zürich sowie an den Münchner Kammerspielen, wo sie von 2012 bis 2015 im Ensemble war. Auch in TV- und Kinoproduktionen feierte sie Erfolge. Sie arbeitete mit Regisseuren wie Schorsch Kamerun, Sebastian Nübling oder René Pollesch zusammen.

Furios in "Requiem", gefeiert für "Toni Erdmann"

Seit dem Kino-Drama "Reqiuem" 2006 galt sie als Geheimtipp, mit "Toni Erdmann" räumte sie 2016 als beste Hauptdarstellerin beim Europäischen Flmpreis ab. Bei den Filmfestspielen in Cannes gab es nach der Aufführung stehende Ovationen. Prämiert wurde sie auch für ihre Rollen in Filmen wie "Über uns das All", "Finsterworld" oder "In den Gängen" nach einem Buch des Leipziger Schriftstellers Clemens Meyer. Derzeit ist Sandra Hüller im Kino-Film "Exil" zu sehen.

Bereits vier Mal von "Theater heute" ausgewählt