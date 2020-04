Im Gespräch mit MDR KULTUR pflichtete die Medizinethikerin Alena Buyx jetzt den Aussagen von Schäuble bei. Er habe etwas Richtiges und Wichtiges gesagt, nämlich, dass die Menschenwürde sowohl verfassungsrechtlich als auch ethisch der oberste Leitwert sei: "Der Lebensschutz leitet sich daraus ab, ihn allerdings absolut zu setzen, hätte relativ absurde Folgen." Angesichts von 3.000 Verkehrstoten in Deutschland pro Jahr müsste man dann das Autofahren "ganz anders behandeln". Mit Blick auf die bis zu 20.000 Grippe-Toten hierzulande wäre eine Impflicht zwingend. "Aber wir sagen nicht, dass ein einzelner vermeidbarer Tod über allem steht." In diesem Sinne dürfe es keinen "Corona-Exzeptionalismus" geben. Schon jetzt zeigten die Schutzmaßnahmen "hochproblematische Effekte", erklärte Buyx, die auch Mitglied des Deutschen Ethikrates und Professorin an der TU München ist. Dass die soziale Ungleichheit bei Kindern zunehme, Menschen wegen der Kontaktsperre ohne Beistand stürben oder andere Patienten nicht die Behandlung bekämen, die sie bräuchten, führte sie als Beispiele an.

Ähnlich äußerte sich auch der katholische Moraltheologe Eberhard Schockenhoff. Im Gespräch mit MDR KULTUR plädierte er dafür, Fehlinterpretationen zu vermeiden und zu akzeptieren, dass begrenzte Ressourcen dazu führten, abwägen zu müssen, etwa zwischen der Gesundheitsvorsorge und Zukunftsinvestitionen in das Bildungssystem: "Niemand hat ein Recht auf unbegrenzte Unterstützung."



Man dürfe in der Debatte aber auch nicht den Fehler machen, Größen wie die Sterbefallzahlen von Corona- oder Grippe-Toten gegeneinander zu verrechnen und so als Argument zu missbrauchen. Was den viel diskutierten Triage-Fall angehe, werde in dieser Notsituation nicht der Wert von zwei Menschen verglichen, sondern die Erfolgschance einer medizinischen Maßnahme. Das sei eine ärztliche Aufgabe. Neu an der Corona-Lage sei die Hilflosigkeit, noch ohne wirksames Mittel in dieser Situation zu stehen. Schockenhoff plädierte dennoch für Lockerungen und zugleich dafür, Verständnis für die Politik zu zeigen. Die Vorstellung, man habe nur einen Schuss und der muss sitzen, sei falsch. "Man muss hier mit Versuch und Irrtum vorsichtig und sachgemäß vorangehen."