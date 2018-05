Ein zweiter Höhepunkt ist das Musical "Lazarus" von David Bowie. Es ist eine Art selbstgeschriebenes Requiem - "Lazarus" war ein Song auf Bowies letztem Album "Blackstar", das kurz vor seinem Tod im Januar 2016 erschien. Der Song beginnt mit der Zeile "Look up here, I'm in heaven". Regie beim Musical führt Hubert Wild, ein angesagter Theatermacher zwischen den Genres.