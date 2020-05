Das Schauspiel Leipzig will coronatauglich in den Spielbetrieb der nächsten Saison starten. Wie Intendant Enrico Lübbe am Dienstag erklärte, wird sowohl auf der Bühne als auch in den Zuschauerreihen der vorgegebene Mindestabstand von 1,50 Meter berücksichtigt. Das führe unter anderem dazu, dass vor der großen Bühne statt 670 noch maximal 108 Zuschauer Platz finden. Ein umfassendes Hygienekonzept sei beim Gesundheitsamt eingereicht worden.