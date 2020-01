Für Bauer ist es die dritte Einladung zum Berliner Theatertreffen und die zweite mit einer Leipziger Inszenierung. 2017 nahm sie mit ihrer Bühnenfassung des Romans "89/90" von Peter Richter teil. Im vergangenen Jahr wurde die Koproduktion "Oratorium" von She She Pop nach Berlin eingeladen.

Unter den ausgewählten Stücken sind auch "The Vacuum Cleaner" von Regisseur Toshiki Okada von den Münchner Kammerspielen und "Der Menschenfeind" von Regisseurin Anne Lenk vom Deutschen Theater in Berlin. In der Auswahl finden sich auch "Anatomie eines Suizids" in einer Inszenierung von Katie Mitchell am Deutschen Schauspielhaus Hamburg und "Hamlet" vom Schauspielhaus Bochum mit Sandra Hüller ("Toni Erdmann") in der Hauptrolle.